Cum a ajuns o româncă în echipa de dezbateri a Germaniei şi arbitru la Campionatul Mondial. „Mai sus de atât nu se putea”

„Am făcut dezbateri academice începând cu clasa a IX-a. Am avut norocul şi privilegiul să o am pe doamna Simona Mazilu, care a adus mişcarea de dezbatere în România, ca profesor de engleză. Şi am fost pentru doi ani în clubul Argo din Ploieşti”, rememorează tânăra.

Dacă în România dezbaterile se fac în limba română, la competiţiile internaţionale se foloseşte engleza. Iar temele care sunt dezbătute sunt foarte variate.

„Pot fi de la politică, legate de diverse sisteme sau mişcări, până la economie, filosofie, drepturile omului sau dacă ar trebui copiii să creadă în Moş Crăciun. Sunt în principiu două echipe a câte trei membri, care ţin discursuri pe rând, argumentează, contraargumenteaza. Temele pot fi prezentate cu câteva luni înainte sau cu o oră înainte”, explică Sabina.

În facultate a trecut la arbitraj

În tot timpul petrecut la Ploieşti, ea a participat la mai multe competiţii naţionale, dar a întrerupt apoi, după ce s-a mutat cu familia în Germania. Dar a reînnodat firul şi acolo, iar în scurt timp a ajuns să facă parte chiar din echipa naţională de dezbateri a Germaniei.

„Ştiam de la doamna Mazilu că îl cunoaştea personal pe liderul mişcării de dezbatere din Germania. A fost un eveniment, un turneu mondial de dezbateri la Stuttgart. Ne-am văzut acolo şi mi l-a prezentat pe cel care se ocupă de mişcarea de dezbatere din Germania, apoi am decis să aplic pentru echipa naţională. Am intrat în echipa de dezvoltare a echipei naţionale, adică noi eram rezervele. Asta în 2016 sau 2017”, povesteşte Sabina.

A perseverat şi a reuşit să prindă prima echipă şi a fost în diverse competiţii internaţionale. Totul până în ultimul an de liceu, când a decis să se concentreze exclusiv pe şcoală, înainte de a fi admisă la facultate în Germania. Totuşi, în primul an de facultate a decis să revină, însă nu ca şi competitor, ci ca arbitru.

„Am aplicat pentru cel mai mare turneu care există, au fost cred că 160 de echipe din toată lumea, iar competiţia se ţine anual la Zagreb. Şi am ajuns aşa de departe că am arbitrat finala, încă de la prima mea experienţă în arbitraj. Am primit feedback constant şi au fost foarte mulţumiţi de mine. Apoi am început să fiu invitată la diverse evenimente, tot aşa online, în Qatar, Slovenia, Cehia şi Croaţia, apoi am ajuns la apogeul carierei mele când am arbitrat la turneul mondial de dezbateri. A fost online, din cauza pandemiei, dar am arbitrat până în optimi, nu ştiu unde aş putea să mă duc mai sus şi a fost o surpriză şi pentru mine”, mărturiseşte tânăra.

E membru în Liga Studenţilor Români din Străinătate

Chiar dacă se dedică arbitrajului, Sabina nu neglijează facultatea şi e membru al Ligii Studenţilor Români din Străinătate. În prezent, ea studiază pentru un an la Maastricht, în Olanda, cu dublă licenţă în arte liberale şi cu specializare pe politică şi drept, după ce a făcut primii ani ai facultăţii în Germania.

„Am ajuns să colaborez cu Liga Studenţilor Români din Străinătate în martie anul asta, îi descoperisem, cred, pe Facebook. Şi m-am gândit să mă implic şi pentru că nu prea mai am conexiuni cu oamenii de acasă şi nici nu ştiu mulţi studenţi români în Germania. Am câţiva prieteni care studiază aici şi m-am gândit că poate reuşesc să cunosc mai mulţi oameni şi poate îmi pun şi timpul liber la o cauza bună, iar Liga mi-a oferit oportunitatea asta”, afirmă Sabina. În ultimele luni, ea contribuit la organizarea caravanei Ligii Studenţilor Români din Străinătate şi le-a oferit liceenilor români interesaţi să urmeze o facultate în Germania şi Olanda informaţiile necesare pentru a lua o decizie, iar de acum se implică de partea de comunicare şi de social-media. În paralel, pentru a se întreţine pe timpul facultăţii, Sabina s-a angajat ca asistent pentru relaţii cu clienţii la Mercedes.

