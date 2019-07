Cine este tânărul din România care a ucis o englezoaică aplicându-i mai multe lovituri cu un ciocan. Declaraţia care nu mai lasă loc de interpretări

Cristian Sabou are 27 de ani şi locuieşte la Dej, iar vecinii săi nu ştiau mai nimic despre el. Azi, când apartamentul lui Sabou a fost percheziţionat, iar el a fost reţinut de poliţişti, aceştia au aflat că trecutul tânărului ascunde un episod întunecat. În urmă cu 6 ani, Sabou se afla în Marea Britanie, la Bosham şi a ucis o artistă lovind-o cu ciocanul în cap.

Anchetatorii spun că victima, Valerie Graves, era mama a doi copii şi deţinea o galerie de artă în Roxburghshire. Femeia a fost găsită moartă într-o casă din Smugglers Lane, iar ancheta i-a pus pe criminalişti pe urmele lui Cristian Sabou.

Şase ani mai târziu, Sabou a fost prins de poliţişti şi va plăti pentru această crimă. Românul şi-a recunoscut fapta, dar spune că o regretă. Cristian Sabou le-a povestit anchetatorilor că a intrat în casa artistei cu intenţia de a fura bani şi mai multe obiecte de valoare şi că ceea ce s-a întâmplat apoi a fost „un accident”. Surprins de victimă, Sabou s-ar fi panicat şi ar fi lovit-o cu un ciocan, după care a luat-o la fugă.

„S-a întâmplat un accident, vă spun sincer că nu am vrut să-i fac rău. M-a pus cineva să intru în casă, că a fost vorba că sunt bani şi lucruri de valoare. Am fost picat la mijloc, o capcană. De frică s-a întâmplat, vă zic sincer. Nu am făcut rău la nimeni în viaţa vieţilor mele. Îmi pare rău”, a spus Sabou.

Presa din Marea Britanie a alocat spaţii largi acestui eveniment. The Telegraph scrie că la acţiunea de prindere a lui Sabou au participat şi poliţişti britanici, alături de cei români. De altfel, pe numele său exista un mandat european de arestare, emis de autorităţile britanice. Cel mai probabil Cristian Sabou va fi extrădat în Marea Britanie, după ce va fi în prealabil prezentat magistraţilor Curţii de Apel Cluj pentru confirmarea mandatului.

