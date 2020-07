Cât de eficient este singurul antiviral aprobat de Agenţia Europeană a Medicamentului contra Covid-19. Verdictul dat de trei experţi români

Medicul Iuliana Niculescu se numără printre coordonatorii Spitalului Beaumont, unul dintre cele mai mari din Detroit, Statele Unite, şi are un rol activ în organizarea activităţii inclusiv pe perioada pandemiei de Covid-19. S-a aflat în prima linie, conducând o bună parte din activităţile unităţii sanitare.

Deşi Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA a autorizat, în procedură de urgenţă, utilizarea medicamentului antiviral Remdesivir pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2, iar multe alte ţări se pregătesc să urmeze aceeaşi cale, Iuliana Niculescu este mai degrabă rezervată în privinţa eficacităţii acestui medicament.

„La începutul pandemiei am folosit Hydroxychloroquine şi antibioticul Azithromycin, iar în terapie intensivă s-a folosit antiviralul Remdesivir şi antiinflamatorul Tocilizumab. Evident, armamentul terapeutic nu este foarte eficient. Remdesivir are ceva efect, dar are unul limitat. La fel stau lucrurile şi cu Tocilizumab“, spune Iuliana Niculescu.

Specialist în sănătate publică: „Nu Remdesivir e soluţia”

Profesor universitar la Iowa University, în SUA, precum şi la Universitatea Babeş Bolyai Cluj, unde este şi director al departamentului de sănătate publică şi cercetător, Răzvan Cherecheş este la rândul său rezervat atunci în privinţa efectelor Remdeseivir.