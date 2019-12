Actori care au murit în plină glorie. Decesul lui Marylin Monroe şi teoria conspiraţiei

Marilyn Monroe a murit la 36 de ani în timpul filmărilor pentru „Something’s Got to Give”. Motivul oficial a fost o supradoză de droguri, însă ani la rând au circulat diverse variante. S-a spus că diva ar fi avut o relaţie cu preşedintele de atunci al Statelor Unite, John F. Kennedy, şi că l-ar fi şantajat pe acesta, iar oamenii acestuia ar fi ucis-o ca să nu discute cu presa. Un alt scenariu, preferat de adepţii teoriilor conspiraţiei, spunea că Marilyn Monroe ar fi fost ucisă pentru că ar fi aflat de la Kennedy secrete de stat. Interesant este că un an mai târziu, în 1963, era asasinat la Dallas însuşi Kennedy.

De fapt, s-a ajuns până acolo încât s-a afirmat că celebra actriţă ar fi luat legătura cu mai multe ziare din SUA pentru a le da informaţii despre presupusele relaţii dintre Guvernul Statelor Unite şi o civilizaţie extraterestră. În sfârşit, o altă variantă ar fi că celebra actriţă ar fi intrat în conflict cu Mafia, iar asasinii plătiţi trimişi pe urmele ei ar fi drogat-o şi i-ar fi administrat o supradoză de droguri.

Ceva mai devreme, pe 16 august 1956, murea şi Bela Lugosi, pe numele lui adevărat Béla Ferenc Dezső Blaskó, dar din cauza unui atac de cord. Actorul născut la Lugoj (judeţul Timiş) în Imperiul Austro-Ungar (pe atunci) avea 73 de ani când a murit şi se pregătea să înceapă filmările pentru „Planul 9 din spaţiul extraterestru”, care era următorul lui film.

Bela Lugosi a devenit celebru cu rolul lui Dracula. FOTO: wikipedia.org

Paul Walker şi James Dean, morţi în accidente de maşină

Printre actorii dispăruţi prea repede dintre noi se numără Paul Walker, aminteşte publicaţia spaniolă EL Pais . Walker avea 40 de ani şi devenise celebru graţie prestaţiilor sale actoriceşti din „The Fast and The Furious”. Însă destinul său nu a ţinut cont de acest amănunt. Pe 30 noiembrie 2013, el a murit într-un accident de maşină.

La fel ca şi Paul Walker, James Dean a murit în urma unui accident de maşină. Dean avea doar 24 de ani, iar această tragedie l-a transformat într-o figură legendară a Hollywood-ului.

Un destin trist a avut şi Carrie Fisher, actriţa devenită celebră după ce a interpretat rolul prinţesei Leia în Star Wars. Actriţă, scenaristă şi producătoare de film, Carrie a mai jucat comedia romantică Shampoo (1975), The Blues Brothers (1980), Hannah şi surorile ei (1986), comedia neagră The 'Burbs (1989), Când Harry a cunoscut-o pe Sally (1989), dar a fost şi autoarea unui roman autobiografic „Postcards from the Edge” (Ilustrate de pe marginea prăpastiei) şi scenariul pentru filmul cu acelaşi nume.

Carrie Fisher a murit pe 27 decembrie 2016, la vârsta de 60 de ani, după ce intrase în stop cardiac, cu patru zile mai devreme, în timpul unui zbor cu avionul.

Carrie Fisher a fost strălucitoare în rolul jucat în seria Star Wars





Phoenix şi Hoffman, ucişi de droguri

Soarta nu a fost mai blândă nici cu River Jude Phoenix. După ce şi-a început cariera de actorie la vârsta de 10 ani, în reclame de televiziune, Phoenix a avut primul său rol important în 1986 în „Stand by Me”. Doi ani mai târziu, a dat lovitura cu „Running on Empty”, care i-a adus o nominalizare la un Premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. A urmat succesul cu „My Own Private Idaho” (1991), care i-a adus trofeul Volpi pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneţia, împreună cu cel mai bun actor de la Societatea Naţională de Critici de Film. Doi ani mai târziu, pe 31 octombrie, Phoenix a murit de intoxicaţie combinată cu medicamente după o supradoză de droguri în faţa unui club de noapte. Avea doar 23 de ani şi era ajunsese în mijlocul filmării pentru filmul „Dark Blood”.

Tot din cauza unei supradoze a murit şi Philip Seymour Hoffman. Câştigător al premiului Oscar, Hoffman filmase deja o mare parte din scenele pentru „Jocurile foamei: Revolta” când a murit, la începutul anului 2014.