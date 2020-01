VIDEO Sfârşit cumplit pentru un tânăr care conducea un BMW pe DN31. Ce i-a apărut în cale bărbatului de 27 de ani

Impactul a fost atât de violent încât victima nu a avut nicio şansă de supravieţuire. Poliţiştii călărăşeni au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Conform oamenilor legii, accidentul a avut loc pe DN31, în localitatea Rasa, comuna Grădiştea. Un tânăr, aflat la volanul unui BMW, a murit pe loc după ce a intrat cu maşina sub un camion. Din primele informaţii, nenorocirea s-a produs în condiţii meteo nefavorabile, ceaţă densă care a scăzut vizibilitatea, dar şi o manevră greşită a unui şofer de camion. Acesta a efectuat manevra de mers înapoi, fără se asigure corespunzător, având intenţia de a intra în curtea unui imobil. Tânărul care se afla la volanul unui BMW, circulând regulamentar, nu a mai avut timp să observe că drumul era blocat de camion. Într-o fracţiune de secundă a intrat sub camion. La faţa locului, mai multe echipaje de la descarcere au intervenit pentru a putea extrage masina de sub camion. Şoferul autovehiculului cu remorcă este cercetat acum penal pentru ucidere din culpă. Se pare că acesta nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.