Roxana Paţurcă, fostă senatoare PSD, acum PNL-istă, a fost dată afară din funcţia de inspector şcolar general

„Atâta vreme cat este vorba despre numiri, deci nu este vorba despre un concurs sau despre un examen, numirile se vor face pe nişte criterii. În momentul în care am văzut că persoana respectivă nu are acelaşi obiectiv precum cel pe care l-am declarat, acela de a pune la punct lucrurile în Educaţie pornind de la singurul proiect de ţară, România educată, care a beneficiat de cea mai largă consultare publică, am apreciat că nu pot continua în echipă. În momentul în care am aflat de afirmaţiile denigratoare la adresa proiectului România educată mi-am revizuit decizia”, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, pentru Edupedu.

Paţurcă a fost dată afară din PSD pe 1 septembrie 2020, după ce nu s-a prezentat, împreună cu trei colegi de partid, la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, după care a fost primită în PNL.