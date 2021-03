Psihiatru, despre cum au „copt“ liberalii cifrele în pandemie: A venit, a văzut şi-a bifat mai nimic

Analiza postată de medicul Gabriel Diaconu pe pagina sa de socializare:





Iniţial au modificat numitorul la care se raportau cazurile per mie, anume l-au făcut mai mare prin schimbarea definiţiei (populaţie rezidentă aşa cum reieşea din datele de la evidenţa populaţiei vs. populaţia raportată de INS). Apoi au modificat numărătorul, în speţă cazurile noi considerate pentru formulă nu mai includeau acelea din ”focare constituite” (i.e. Spitale şi centre rezidenţiale/ cămine de bătrâni).

Şi, când tot nu ieşea, au lăsat anchetele epidemiologice din mână iar testarea s-a plafonat, a se vedea prăbuşit, în timp ce toamna pica negru peste România. Acesta este adevărul, unul verificabil prin declaraţii, analize statistice, discrepanţe observate de mai multe grupuri independente care s-au uitat peste raportările zilnice ale GCS, respectiv MS.

Căzut-a bruma peste noi, şi au venit tehnicienii vestiţi ai lui Vlad Voiculescu. Nu e ca şi cum le-ar fi trebuit un ciclu de învăţare de 4 luni cât priveşte artimetica (sic!) pandemică. Nu e ca şi cum n-ar fi învăţat la şcoala vieţii că maniera de calcul era şuie, cum numai la noi se putea face - spre deosebire de ţările dimprejur membre UE.

Fapt este că au continuat, ne-disputat, să folosească acelaşi algoritm, cu modificarea că în considerarea cazurilor zilnice au introdus un al doilea standard de identificare a cazurilor (înainte era RT-PCR, acum au apărut şi teste rapide antigen). A contat, vezi Doamne, sintagma ”rapide” din teste.

Ce-ar fi trebuit să fie o dezbatere robustă la începutul lui 2021, cu tehnicieni la masă, cu transparenţă (dă-o în sfranţ de transparenţă, când îţi convine o ţipi când nu-ţi convine o lapezi) s-a limitat la o mormăială şi-o bâlbâială infantilă.

Am primit poezii patriotice

Mai mulţi experţi au ieşit să observe că un alt fel de-a ”coace” datele este să manipulezi fluxul de teste, deci au propus introducerea în criteriile de instituire a măsurilor rata de pozitivare per UAT, încât să poţi păstra o putere de predicţie la 14 zile în viitor, nu doar un puls zilnic al evoluţiei. S-a lăsat cu ”csf, ncsf”, căci autoritatea la MS, un fel de ochi al lui baby Sauron, era îndreptată mai degrabă să uzurpe campania de vaccinare în loc să-şi vadă de treaba ei (ipak dau de ştire, musiu Harababură).

Iar când, din nou, am spus că ne îndreptăm spre vremuri grele şi vremea a venit să ne organizăm mai bine, cu atât mai mult cu cât în trei luni am avut trei incendii pe secţii COVID, cu victime, am primit poezii patriotice şi săgeţi otrăvite de la stânga la dreapta.

Măsura calităţii muncii unui ministru e cât de bine îl ascultă oamenii de sub el. Nu oamenii de lângă el care-i şoptesc suav că face bine ce face, că doar de-aia e căpitanul nostru.

Pandemia virală a fost dublată de enterita politică. Astfel că ne aflăm acum în faţa a două cicluri ministeriale, la fel de inepte, cu deosebirea că Tătaru, măcar, umbla ca Saruman prin satele pământului, mai c-o vorbă bună, mai cu un sfat, mai cu nişte bandă izolir la purtător. Tânărul vienez care i-a urmat e-o variantă mai estetică, variantă de buzunar, a valkyriei Şoşoacă. Nu-i nicio diferenţă fundamentală între cei doi, mai puţin preferinţele muzicale. Tot pe bază de selfie-stick funcţionează amândoi, şi cam cu tot atâta viziune. Mai întâi dezastrul, apoi să ne facem vizibili, că doar de-aia ne plac oamenii pe Intărneţi.

Caut o definiţie simplă a Harababurii

Zeci de mii de cadre medicale au acceptat să fie luate la pulis, şi-au îngroşat coronarele şi şi-au blestemat nopţile în ultimul an ca să facă, totuşi, faţă bolilor şi bolnavilor cât să apară trei găini rătăcite şi să fie făcute vedete la oră de maxim interes, iar Ministerul n-a avut nimic de spus despre asta.

Zeci de mii de cadre medicale au trudit şi trudesc cât să aflăm, mai deunăzi, că s-au întârziat plăţile, în timp ce un memorandum foarte transparent tot circula, luând în calcul tăierea sporurilor doctorilor.

Caut o definiţie simplă a Harababurii, şi n-o găsesc decât prin noi, şi noi, fapte de vitejie ale celui care-a venit, a văzut, şi-a bifat mai nimic de când îl tot sprijină atât PLUS, cât şi USR.

Păi să-l sprijine, zic, că doar cu el se duc de gât la vale. Nu avem timp de lună de miere nici pentru Vlad Voiculescu, nici pentru trupa lui de artişti emeriţi. Să-şi scuture mătreaţa, sau să plece de unde-au venit. Pentru că dacă nu poţi să te ridici la anvergura responsabilităţii, aici nu se lasă cu altceva decât cu morţi, cu suferinţă, şi cu eternele regrete mioritice.

