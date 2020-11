Draga Olteanu Matei, despre rolul fabulos din comedia „Nea Mărin Miliardar“: Am fost şi acolo, la Băileşti

În urmă cu câţiva ani, îndrăgita actriţă a povestit într-un interviu pentru click.ro despre filmările din "Nea Mărin Miliardar": "Am fost colegă de facultate cu Amza Pellea în anii ‘50, eram prieteni la cataramă şi ne povestea mult despre personajele de la el, din Oltenia. Am şi fost acolo, la Băileşti, unde am cunoscut toate personajele despre care vorbea Amza. A fost o mare plăcere să o joc pe Veta în scenete pentru TVR şi apoi în comedia care a avut cele mai mari încasări din istoria cinematografiei româneşti (n.r. peste 14 milioane de spectatori au mers la cinema să o vadă, fără să-i mai punem la socoteală pe telespectatori). Înainte să înceapă filmările pentru «Nea Mărin Miliardar» mai făcusem nişte înregistrări la Buftea, eu interpretând o ţărancă româncă autentică.

La un moment dat, Amza s-a gândit să scrie scenariul unui film, cu personajele lui de la Băileşti în centrul atenţiei. Are tot meritul pentru aceste poveşti care s-au transformat în cuplete sau monologuri, la care am lucrat cu plăcere, eu fiind Veta. Aşa s-a născut şi ideea filmului propriu-zis şi am primit şi eu rolul soţiei, mai mic, ce-i drept. Nu am muncit mult, dar mi-a plăcut ce a ieşit. Dintre toate rolurile pe care le-am făcut, despre acesta s-a vorbit cel mai mult”, ne-a povestit Draga Olteanu Matei. Actriţa ne-a dezvăluit şi câteva picanterii din culise. “Deşi s-a râs foarte mult la filmări, a fost şi o mare disciplină, pentru că lui Sergiu Nicolaescu (n.r. regizorul) nu-i plăcea să se întârzie. S-au spus multe răutăţi despre acest proiect, pentru că multora nu le-a convenit că am făcut noi cea mai tare comedie românească”, spune Draga Olteanu Matei într-un interviu, în anul 2018.

A murit la spitalul din Iaşi

Actriţa Draga Olteanu Matei a încetat din viaţă în această noapte, la Spitalul ”Sf. Spiridon”, din Iaşi, unde fusese internată în urmă cu câteva zile, pentru o hemoragie digestivă. Draga Olteanu avea 87 de ani.

Şefa UPU SMURD Iaşi Diana Cimpoeşu a declarat că, în pofida eforturilor echipei medicale, starea actriţei s-a degradat, ea având multiple afecţiuni.

Draga Olteanu Matei a fost internată pe 13 noiembrie la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, după ce a fost transferată de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ, din cauza unei hemoragii digestive.

