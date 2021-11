Medic care militează pentru vaccinarea obligatorie: Discutăm 20 de fatalităţi după 55.000 de morţi?

Medicul psihiatru Gabriel Diaconu arată din nou de ce este necesară vaccinarea obligatorie anti-COVID, aducând argumente ştiinţifice.

"O vaccinare obligatorie nu este despre obligativitate şi restrângerea drepturilor persoanei. Este despre acţiunea fermă în calea unui flagel care seceră vieţi, respectiv dezideratul medical de-a împiedica moartea suplimentară a semenilor.(...) Analiza atentă a oricărei alte pandemii ucigaşe din istorie are, la capitolul rezolutiv, momente când populaţiei i-au fost impuse reguli cu titlu de obligativitate. Că asta a însemnat deparazitare şi sanitizare a hainelor. Că a implicat stabilirea izolării şi carantinei. Că a implicat vaccinarea de urgenţă a populaţiilor largi, mai ales în contextul migraţiilor interne sau externe.

Conjuncţia din istorie la care ne găsim ne plasează într-un teribil paradox. Pe de o parte umanitatea a stabilit convenţii privind dreptul omului în relaţia cu sănătatea, vis-a-vis de consimţământul informat şi libertăţi de a alege", explică medicul psihiatru într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare.

Vaccinarea – chiar şi 100% a unei populaţii – îţi dă 80 – 90% eficacitate

Gabriel Diaconu continuă să menţioneze în mesajul său ravagiile pe care le face virusul SARS CoV-2, dar şi indiferenţa autorităţilor de a lua măsuri ferme.

"Zilele acestea sunt date drept exemplu ţări cu largă acoperire vaccinală, dar unde valul Delta-corona se răspândeşte repede. Eronat, actorii propagandei anti vaccinale arată prin asta că vaccinul anti-COVID nu este eficient. Deşi peste 50 de milioane de francezi au primit două doze de vaccin, potenţialul de vulnerabilitate rămâne crescut pentru toţi rămaşi vulnerabili, dar şi printre acei 50 de milioane care, pe fondul sănătăţii fragile, ar putea pica înafara acoperirii vaccinale eficiente.

Să stăvileşti circulaţia unui virus presupune efortul la baionetă de-a limita la maxim saltul de la un purtător la altul. Nu e un mister. Şi în acelaşi timp, pe familia de coronavirusuri din care face parte şi SARS-CoV-2, vaccinarea – chiar şi 100% a unei populaţii – îţi dă 80 – 90% eficacitate. Un calcul simplu arată că la 70%, corectat pentru eficacitatea vaccinului, de fapt ai o plajă de 35 – 50% din populaţie rămasă vulnerabilă.

De-a lungul pandemiei am scris şi am spus că ”un focar oriunde înseamnă un focar pretutindeni”. Nu ne mai miră că un virus din Wuhan, China a putut străpunge la New York sau San Francisco, dar astăzi ne furăm căciula că un caz la Galaţi nu poate însemna o izbucnire la Nancy? În mâna conducătorilor noştri stă povara deciziei ferme. Judecata ”să imunizăm, dar să lăsăm şi lumea să facă boala” e un troc periculos", avertizează psihiatrul.

Ceasul raţiunii bate mereu în sens invers

Prevenirea unei pandemii se face prin vaccinare, iar logica ar trebui să stea la baza tututor deciziilor într-un astfel de calvar prin care trece România:

"România nu-şi cunoaşte corect sănătatea cetăţenilor. Oricum, mult mai puţin decât ţări precum Germania sau Franţa. Drept urmare prevăzător este să vaccinezi, mandatoriu, larga populaţie pentru o mai bună prevenţie. Se face vorbire despre efectele adverse severe, potenţial fatale, ale vaccinurilor anti-COVID. Ele au o incidenţă de 1:1.000.000. Drept urmare, la populaţia României de 20 de milioane de locuitori, putem – rece şi cinic – să discutăm despre 20 de fatalităţi.

Discutăm 20 de fatalităţi după 55 de mii de morţi? Discutăm 20 de fatalităţi în condiţiile riscului pus asupra mamelor gravide, al copiilor nou-născuţi şi cu imunitate încă fragilă? Discutăm 20 de fatalităţi când mulţi alţi bolnavi sunt la risc de fatalitate pentru că nu pot fi îngrijiţi corect medical?

Ceasul raţiunii bate mereu în sens invers. Mi-a fost şi îmi este în continuare teamă pentru soarta semenilor mei, cu cât îi văd mai tulburaţi şi insensibili la logică. Indiferent cum, vom merge înainte prin calvar. Dar să vină ziua când să ne uităm, dezolaţi, la acele lucruri pe care le-am fi putut face, dar prin laşitate le-am evitat, doar ca să ne uităm la palmaresul negru al morţilor, eu unul nu-mi permit. Din conştiinţă, şi din jurăminte hipocratice depuse când am devenit medic", spune medicul psihiatru Gabriel Diaconu.

