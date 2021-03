Primele tomate româneşti cultivate în solarii, la preţuri de trufandale

Producţia se anunţă a fi una foarte bună, spune buzoianul. Roşiile sale sunt bine coapte, mari zemoase, iar gustul lor va fi cel care îi va convinge pe cumpărători să le aleagă, în defavoarea celor din import.

„Avem un hibrid care este foarte bun, cu pulpă subţire şi un aspect deosebit. Avem vreo şapte ani de când scoatem roşii încălzite şi mereu încercăm să îmbunătăţim solariile astfel încât să ieşim şi mai devreme. Pe viitor vom investi în instalaţii de iluminat artificial”, spune Mircea Tatu.

Tomatele buzoianului sunt soiuri olandeze, selectate şi adaptate solului şi climei din zona Buzăului. Legumicultorul buzoian spune că, în acest weekend, va scoate la vânzare primele tomate produse în solariile sale, care vor fi însă mai scumpe decât cele din import.

„Primele tomate vor fi vândute cu 20 de lei kilogramul, nu mai mult. Au fost cheltuieli mari de când am înfiinţat cultura, în decembrie. Am întâmpinat destule probleme pentru că iarna a fost destul de dificilă. Nu a fost foarte frig, dar ne-am întâlnit cu lipsa luminii, foarte multă umbră, nor. O lună întreagă plantele nu au văzut soarele”, declară Mircea Tatu.

Deparazitarea culturilor, în seama insectelor

Toate cele 14 solarii pe care Tatu le deţine în comuna Cochirleanca beneficiază de instalaţii de încălzire şi sunt capabile să menţină temperaturi ridicate chiar şi în cele mai reci nopţi de iarnă. În ianuarie şi februarie, a ţinut centralele termice pornite non-stop, ca să nu-i îngheţe plantele intrate deja în vegetaţie.

Producătorul de legume spune că preţul piperat la kilogramul de roşii, de la început, reflectă cheltuielile mari nu numai cu încălzirea solariilor, ci şi cu lucrările agricole, toate realizate prin metode naturale.

În solariile lui Mircea Tatu, bondarii fac polenizare cât e lumină afară. Fermierul spune că nu mai foloseşte produse chimice ca să obţină recoltă mare şi lasă toată treaba pe seama harnicelor insecte. Peste 300 de lei costă o cutie cu aproape o sută de bondari, care pot să polenizeze 2.000 de metri pătraţi. Tot în seama unor insecte este lăsată şi deparazitarea culturilor. Micii păianjeni sunt trimişi în plantaţie pentru a distruge dăunătorii, astfel încât fermierul nu mai foloseşte insectidcide.