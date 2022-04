Semimaraton pe ploaie la Braşov, după doi ani de pandemie. Care a fost cel mai greu obstacol pentru alergători

A IX-a ediţie a Semimaratonului Braşov Intersport a strâns la start 1.600 de iubitori ai sportului. După doi ani de pandemie, organizatorii au fost nevoiţi să oprească înscrierile, ca urmare a numărului uriaş de amatori.

„Apetitul oamenilor este în creştere. Am ajuns la 1.600 de participanţi după nouă ediţii. La prima ediţie am avut 450, am continuat cu 800 şi, progresiv, numărul a tot crescut, dar, efectiv, apetitul a crescut mult după această pandemie care ne-a afectat pe toţi. Avem şi alergători din străinătate, şi expaţi – adică oameni din alte părţi, relocaţi în România – avem participanţi din toate colţurile ţării”, a precizat Răzvan Ţiţeiu, organizatorul evenimentului.

Competiţia s-a desfăşurat pe ploaie, fapt care a îngreunat parcursul alergătorilor. Cum este vorba de o probă desfăşurată pe trasee montane, sportivii au fost nevoiţi să acorde atenţie în primul rând echilibrului, mai ales în zonele în care s-a format noroi.

„A fost o cursă super reuşită şi am obţinut cel mai bun timp al meu de până acum. Trebuie să recunosc că m-am antrenat şi destul de mult şi de bine pentru concurs şi, chiar dacă s-a alunecat, a fost super fain. Mi-a plăcut maxim şi cred că şi celorlalţi le-a plăcut cursa”, a spus braşoveanul Bogdan Voina.

La rândul său, râşnoveanul Cătălin Lupuţan a spus că i s-a părut o cursă interesantă şi că, deşi a plouat şi s-a format noroi, se putea coborî „chiar în regulă”, fără accidentări. „Eu cred că asta e cea mai mare problemă, să ajungi la final fără oase rupte şi glezne îndoite ca să poţi să mai participi şi la următoarele maratoane”, a spus Lupuţan.

„A fost ploios, dar a fost frumos. E prima dată când alerg în asemenea condiţii, chiar dacă am mulţi ani în spate. Traseul a fost foarte frumos şi poate că era şi mai frumos dacă bătea soarele, dar asta e”, a spus Jeno, din Sfântu Gheorghe.

Potrivit organizatorilor, pe lângă latura sportivă, întrecerea a avut şi un scop umanitar.

„Noi, Club Sportiv 21, am adoptat cauza socială pe care o susţine Asociaţia Magic, şi anume construirea unui spaţiu de joacă la Spitalul de Copii din Braşov. O parte din fondurile strânse la această competiţie va merge către această investiţie”, a mai precizat Răzvan Ţiţeiu, organizatorul evenimentului.

Semimaratonul cu startul şi sosirea în Piaţa Unirii a avut două probe, una de cros, în care sportivii au alergat 10 kilometri, şi una de semimaraton, de 21 de kilometri.

Vă recomandăm să mai citiţi: