Motivul surprinzător pentru care Grădina Zoologică din Braşov este foarte căutată în zilele cu caniculă

În zilele toride de vară, cu toţii căutăm locurile răcoroase sau în care ne putem scălda, astfel încât căldura să ne afecteze cât mai puţin.





Chiar dacă este un oraş de munte, cu temperaturi nu atât de greu suportabile ca în cazul celor de câmpie, Braşovul are şi el perioade în care locuitorii caută să fugă de căldură. Cum oraşul nu prea are ştranduri şi piscine, braşovenii au cu totul alte metode de răcorire. Oraşul are un munte chiar în centru, cu o pădure răcoroasă şi mai multe dealuri, unele dintre ele împădurite.

Un cartier situat în apropierea pădurii este Noua, unde există un ştrand şi un lac, dar şi Grădina Zoologică. Pentru că aici este, de obicei, cu câteva grade mai răcoare decât în centrul oraşului, mulţi braşoveni, dar şi turişti, preferă să vină în această zonă a oraşului.





Cea mai mare grădină zoologică din ţară are şi un număr mare de specii de animale, dar, mai ales, are multe animale care nu se regăsesc în alte parcuri zoo din ţară. Între acestea se numără suricatele, panda roşu, leopardul zăpezilor, peşti piranha sau câteva specii de păsări răpitoare.

Pe lângă animalele deosebite, conducerea organizează din timp în timp zile ale îngrijitorilor, în care aceştia răspund întrebărilor vizitatorilor. Le oferă atât date generale despre anumite specii, cât şi despre comportamentul diferit al indivizilor din aceeaşi specie, cum îi hrănesc pe aceştia, ce nume au şi multe altele care fac ca, în special micuţii, dar şi mulţi dintre adulţi, să nu mai înceteze cu întrebările.

Chiar dacă locul este răcoros şi plăcut pentru o vizită, multe animale sunt din zone mai reci şi le este destul de greu să treacă peste temperaturile ridicate ale verii. „Pentru aceste animale, îngrijitorii schimbă apa de mai multe ori pe zi, să fie tot timpul proaspătă şi suficientă. De asemenea, se fac modificări în alimentaţie, pentru ca animalele să reziste mai bine la căldură”, a explicat directorul Grădinii Zoologice Braşov, Alin Pânzaru.

Pe lângă vizitarea locurilor în care stau animalele, parcul mai dispune de locuri de joacă, o cofetărie, alei şi un planetariu. Aici, pe lângă cele 5 filme care pot fi vizionate despre mediul subacvatic, spaţiul cosmic, junglă şi savană, cei mici pot face o călătorie virtuală prin savană, într-un autobuz special destinat acestei călătorii.

„Deocamdată, nici autobuzul, nici planetariul nu funcţionează. La declararea stării de urgenţă am fost nevoiţi să le închidem şi am trimis personalul acasă. Acum nu avem suficienţi angajaţi să le repornim, aşa că am solicitat firma de leasing de personal care ne-a găsit şi data trecută oamenii să se ocupe cu găsirea de CV-uri. De asemenea, cei interesaţi şi care au studii superioare, în special în geografie sau fizică, pot veni direct la noi. Noi vom face selecţia şi vom da drumul din nou planterariului şi autobuzului virtual”, a mai spus directorul parcului.

Odată cu sosirea vacanţei, elevii braşoveni nu mai vin în grupuri organizate în vizită, însă sosesc mult mai multe grupuri din diferite locuri din ţară. Grădina Zoologică Braşov a suferit transformări radicale în ultimii ani, iar aceasta se vede atât în numărul de bilete vândute, cât, mai ales, în confortul animalelor.

