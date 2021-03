IAR 317 Airfox, singurul elicopter românesc de atac, doborât de interese. „Putea fi Top Gun-ul României“ FOTO

IAR 317 Airfox a fost o realizare de top a industriei aviatice româneşti de război. Singurul elicopter de atac construit vreodată de România avea performanţe foarte bune încă de la primele prototipuri fabricate şi modelul s-ar fi putut îmbunătăţi substanţial.

Din păcate, jocul intereselor a făcut să se renunţe mult prea uşor la această armă care ar fi putut aduce României bani mulţi şi prestigiu pe măsură. Întreprinderea de avioane de la Ghimbav a realizat multe aparate de zbor performante, însă acesta promitea să fie „Top Gun”, potrivit comandorului Miron Rândetean.

„În primul rând, e meritul inginerilor noştri proiectanţi, deoarece s-au gândit să facă din elicopterul Alouette, printr-o schimbare de alură a structurii – au făcut scaune de tip tandem, tipice pentru elicopterele de atac – singurul elicopter românesc de atac.

Ar fi avut un viitor foarte frumos acest elicopter, dacă ar fi fost susţinut. A trecut toate testele, inclusiv cele de vibraţii, şi mai urma doar remotorizarea elicopterului, deoarece era mult mai greu acum, cu armament pe el. Am fi avut un elicopter de atac propriu despre care putem spune că s-ar fi apropiat foarte, foarte mult de calităţile elicopterelor de atac americane”, a precizat comandorul Miron Rândetean.

Comandorul spune că, de exemplu, elicopterul Puma Naval este perfecţionat continuu şi a ajuns la perfomanţe mult mai bune decât primele aparate realizate. Potrivit pilotului militar, şi la Airfox s-ar fi întâmplat la fel. Testele pe care elicopterul de atac le-a trecut cu brio au fost extrem de dificile şi complexe.

„Programul de apuntare a fost extraordinar de complex şi greu din punct de vedere al pilotajului. Comandantul vasului Regina Maria m-a dus în turnul de control al navei şi mi-a arătat un dosar extrem de gros, în care erau trecute toate elicopterele care au apuntat de când există această fregată. În dreptul fiecărui elicopter erau trecute performanţele de apuntare, adică vântul total. Cea mai bună performanţă aparţinea elicopterului Lynx. Ţin minte şi acum că era vorba de 42 de noduri. În program, noi aveam 38 de noduri.

Am coborât şi am vorbit cu echipa de ingineri şi le-am cerut colegilor să facă testul la 43 de noduri. Nava, cu motoare Rolls Royce, putea atinge maxim 43 de noduri şi a fost nevoie de aprobări speciale pentru a înainta cu această viteză, deoarece consumul era imens. Am obţinut aprobările şi am realizat testul. Am executat zborul de apuntare în maximă siguranţă şi cu o precizie milimetrică, pentru că aveam o cameră video sub elicopter care filma harponul unde intră în grilă. Şi grila avea un cerc alb, cu diametrul de 25 de centimetri. În acel cerc am băgat harponul!”, a mai povestit comandorul.

Miron Rândetean a spus că a existat o comandă din partea Emiratelor Arabe Unite. Aşa cum fac de obicei, arabii nu se uită la bani. Elicopterul a fost dotat cu cele mai performanţe computere şi dotări şi şi-a dovedit performanţele. Din păcate, ţara noastră nu a ştiut să-şi promoveze interesele aşa cum se cuvine şi elicopterul nu a mai fost fabricat mai departe.

Dacă alte aparate au adus chiar şi 800 de milioane de dolari României, cu siguranţă că şi IAR 317 Airfox ar fi adus ţării noastre venituri importante. Dar, pe lângă bani, specialiştii din ţara noastră ar fi fost apreciaţi aşa cum merită şi, în viitor, realizările lor s-ar fi numărat printre primele opţiuni ale clienţilor.

