Cum se primeşte, de la stat, 1 milion de lei pentru contra-performanţă. Decizia halucinantă a Primăriei Botoşani

Primăria Botoşani a ajuns în mijlocul unui scandal deoarece a luat o decizie greu de înţeles în privinţa repartizării fondurilor pentru sportul de performanţă din bugetul local.

Mai precis, a dat toţi banii, aproximativ 1 milion de lei, unui club de handbal care a retrogradat, fără să câştige vreun meci în ediţia trecută de campionat.

În schimb, clubul de fotbal FC Botoşani, calificat pentru al doilea an consecutiv în play-off şi cu performanţe notabile în liga I, nu a primit niciun ban. Nici măcar cluburile de baseball, un sport cu tradiţie şi rezultate la Botoşani, nu au beneficiat de sprijin.

Decizia alocării fondurilor este şi mai de neînţeles în condiţiile în care se precizează clar că aceşti bani sunt pentru performanţă în sport.

Un milion de lei la retrogradare

Decizia a fost luată, marţi, 6 iunie, în cadrul unei comisii formată din consilieri locali şi angajaţi ai Primăriei. Şapte cluburi au cerut fonduri nerambursabile de la Primărie. Printre acestea şi echipa de handbal CS Magnum Botoşani, clubul de fotbal FC Botoşani, dar şi alte cluburi de atletism, fotbal şi baseball.

”S-a ţinut cont de ramurile sportive care aduc un anumit grad de notorietate şi au performanţe în desfăşurarea activităţii lor. Criteriile de punctaj sunt luate din lege şi stabilite prin HCL”, spun reprezentanţii Primăriei.

În ciuda acestor criterii şi în mod paradoxal, membrii comisiei au hotărât să ofere absolut toată finanţarea clubului de handbal CS Magnum.

Culmea, clubul de handbal a retrogradat din Liga Zimbrilor şi nu a reuşit să câştige niciun meci. Un singur membru al comisiei s-a opus şi a propus ca banii să meargă mai degrabă la FC Botoşani, un club care a făcut performanţă în liga I. Mai precis a reuşit să se califice de doi ani la rând în play-off şi a avut şi participări în campaniile de calificare pentru Cupele Europene.

”Eu am crezut că este mai nimerit la clubul de fotbal care joacă în Liga I. Are în primul rând o mai mare vizibilitate, este vorba despre imagine. În plus, au avut şi rezultate bune. Oferim fonduri pentru performanţă, nu?”, spune consilierul local Daniel Botezatu.

”Dacă nu vine DNA-ul să-i aresteze, înseamnă că ţara a adormit”

Decizia luată la Primărie a stârnit indignarea mai ales la FC Botoşani. Patronul echipei, omul de afaceri Valeriu Iftime, a explodat la adresa edililor şi cere intervenţia DNA-ului.

”Dacă nu vine DNA-ul să-i aresteze, înseamnă că ţara a adormit. O asemenea greşeală politică pe care a făcut-o primarul, indiferent de ce angajamente sau ce obiectiv are, astăzi, cu legislaţia sportivă, să claseze handbalul în faţa fotbalului în Botoşani ca sport de performanţă, ca imagine a oraşului, în opinia mea este o comisie subordonată, fără nici un fel de orizont, care merită nu numai dată afară, ci pur şi simplu anchetată pentru că acesta este un furt de bani publici”, a precizat Valeriu Iftime pentru botosaneanul.ro

O explicaţie la fel de halucinantă a autorităţilor a crescut indignarea. Mai precis autorităţile locale spun că unul dintre criterii au fost veniturile încasate din bilete. Vânzarea de bilete nu trebuia să depăşească 205 din bugetul respectivei asociaţii sportive. Ei bine, anul trecut, nu s-a încasat niciun ban, mai ales că echipe precum FC Botoşani au jucat fără spectatori şi nu au vândut niciun bilet. FC Botoşani a depus deja contestaţie la această distribuire a banilor.

