Cum te păzesc de virusuri plantele de primăvară şi Postul Paştelui. Explicaţiile specialiştilor în imunitate şi nutriţie

De pe data de 15 martie, creştinii au intrat în Postul Paştelui, cel mai lung şi cel mai aspru post de peste an. La ortodocşi, postul durează până pe data de 1 mai.





O parte a medicilor recomandă, la rândul lor, respectarea postului, dar mai ales din punct de vedere medical şi al sănătăţii organismului. Practic ne încurajează ca pentru 40 de zile să devenim mai mult vegetarieni.





În plus nutriţioniştii, recomandă verdeţurile de sezon cu proprietăţi magice şi realizarea unor cure de aproximativ 20 de zile cu fructe şi legume, pe cât se poate crude. Acest regim alimentar, spun specialiştii, ne-ar îmbunătăţi sistemul imunitar şi am putea lupta mai eficient cu virusurile.

Leurda şi urzica, plantele minune ale primăverii

Specialiştii în nutriţie spun că după iarnă, organismul uman are nevoie de o detoxifiere, dar şi de o tonifiere vitaminică, în toată regula. Mai precis, pentru a rezista asaltului virusurilor primăvăratice, suntem nevoiţi să ne întărim sistemul imunitar. iar medicii spun că una dintre cele mai bune metode este asigurarea unei alimentaţii sănătoase bogate în vitamine şi minerale.





”O mai bună imunitate se obţine prin aportul de vitamine. Vitaminele sunt deosebit de importante în apărarea sistemului imunitar. Carenţa vitaminică ne poate expune riscului îmbolnăvirii. Trebuie neapărat să consumăm multe fructe şi legume. De regulă, pe parcursul iernii am neglijat acest aspect”, spune medicul Corneliu Saradan, din cadrul DSP Botoşani.





Tocmai de aceea, nutriţionişti recomandă folosirea plantelor de sezon. Ba, mai mult, recomandă o cură vegetariană cu cât mai multe verdeţuri. ”Cărţile ne arată că se poate trăi mult şi bine cu verde. Nu exces, ci în echilibru. Adică - părerea mea - la fiecare masă. Primăvara nu întâmplător apar aceste frunze. Corpul uman are nevoie de o primenire. În urma iernii suntem secătuiţi de nutrienţi, de energie, corpul trece prin nişte modificări. Primăvara ar fi foarte util să facem o curăţenie. Aproape toate aceste frunze verzi care apar primăvara au rolul de a curăţa. Sunt epurative şi au rolul de a curăţa sângele de toxine, şi a-l împiedica să se coaguleze”, precizează cunoscutul nutriţionist botoşănean Gabriela Lungu.





Ea spune că mai ales primăvara putem beneficia de două plante minune pentru sănătate. Este vorba în special despre leurdă şi urzică. Leurda se găseşte în pădure şi poate fi culeasă de oricine. Are un gust asemănător usturoiului.





”Leurda are efect anti-trombotic, anti-plachetar. Este foarte bună în afecţiuni respiratorii. Este de mare ajutor şi totodată pentru paraziţii intenstinali. Nu în ultimul rând asigură curăţarea de metale grele. E una dintre puţinele remedii naturiste care ajută din acest punct de vedere”, adaugă Gabriela Lungu.





Urzica la rândul ei are proprietăţi magice pentru întărirea sistemului imunitar şi pentru primenirea organismului. Gabriela Lungu recomandă, pe cât posibil, utilizarea urzicii în stare crudă.





”Urzica este un curăţitor al sângelui şi al toxinelor. Se poate pune in smoothie alături de fructe şi se bea cu apă şi puţină zeamă de lămâie. Este minunată. Are multe minerale, vitamine A, C dar şi cele din Grupa B. Urzica este bogată în fier, sodiu, potasiu. Să ne gândim în primul rând la consumul crud, merge şi cu leurdă împreună”, arată Gabriela Lungu.





De asemenea este recomandat şi consumul de spanac, la fel, bogat în fier. ”Orice plantă din flora spotană este mult mai nutritivă decât una cultivată”, specifică nutriţionistul. Se recomandă în general cure de 21 de zile cu urzică şi leurdă.

Postul, un mijloc eficient de întărire a sistemului imunitar

Medicul botoşănean Corneliu Saradan spune că Postul Paştelui are multe beneficii din punct de vedere medical - în principal prin consumul mare de vegetale, întărim sistemul imunitar şi totodată facem o pauză de la cărnuri, dar şi de la alte excese.





”Nu este un post numai să evoluăm spiritual. Ci mai degrabă să avem grijă de imunitatea corpului. Să ne întărim imunitatea prin creşterea procentului de produs vegetale consumate şi totodată o pauză de cărnuri, ca să spunem aşa, mai direct. Postul este benefic. Tocmai pentru a avea o imunitate mai bună, iar riscul de apariţie al infecţiilor respiratorii să fie mai redus”, recomandă dr. Corneliu Saradan.

