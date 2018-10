Copilul de 9 ani care cântă la cinci instrumente şi concertează alături de mari interpreţi. „Viaţa lui este muzica“

Teodor Gireadă este elev în clasa a III a la Liceul de Arte ”Ştefan Luchian” din municipiul Botoşani. La numai 9 ani, puştiul din Botoşani, este considerat un adevărat fenomen al muzicii folclorice dar nu numai. Are o voce de aur, spun părinţii dar şi profesorii, dar cântă perfect şi la cinci instrumente.

A început să participe la tot felul de festivaluri de muzică folclorică sau pop în toată ţara, de la numai patru ani şi are deja sute de diplome şi patru mari trofee. Pentru Teodor Gireadă muzica este pasiune pură. ”După şcoală, după ce-şi face temele, el se dedică total muzicii. Aşa îşi doreşte. Până să-l auzim cum cântă nici nu am ştiut că are talent sau că şi-ar dori să facă muzică. Acum este considerat un copil cu voce de aur”, spune Alina Gireadă, mama lui Teodor.

Primul concurs câştigat la patru ani

Talentul lui Teodor Gireadă a fost descoperit de educatoarea de la grădiniţă. Copilul avea numai patru ani şi a fost auzit cum fredona o melodie într-un colţ al clasei. A fost pus să o cânte în faţa celorlalţi copii. Teodor a impresionat din prima clipă. În cel mai scurt timp a fost înscris la concursul ”Tinere Speranţe” unde a luat locul I. Teodor Gireadă avea patru ani şi primul trofeu. ”M-a auzit doamna educatoare cum cântam într-un colţ. Mi-a spus să vin să cânt mai tare în faţa tuturor. La început am avut un pic de emoţii dar îmi plăcea să cânt mult, şi am cântat. Apoi am participat la ”Tinere Speranţe”. A fost primul meu premiu I”, spune Teodor Gireadă.





Teodor Gireadă este înscris la clasa de vioară FOTO Marinela Alina Gireadă

Părinţii şi-au dat seama de talentul extraordinar al băiatului şi l-au înscris la diferite cursuri de canto. ” De mic era pasionat de muzică. Apoi ne-am dat seama că are o voce extraordinară şi acest lucru a fost confirmat şi de specialişti în domeniu. Până la 9 ani a absolvit Şcoala Populară de Arte, apoi din clasa a I a l-am înscris la Liceul de Arte”, spune Alina Gireadă. De precizat că Teodor a avut nevoie de o dispensă pentru a urma cursurile Şcolii de Artă. Vârsta minimă de înscriere era 9 ani, dar datorită talentului deosebit al copilului a fost acceptat mult mai devreme.

Zeci de premii în numai 5 ani

Teodor Gireadă este pasionat în primul rând de muzică folclorică. În special cea a marilor interpreţi din istoria muzicii populare româneşti. Cântă cu multă pasiune şi spune că atunci se simte cu adevărat fericit. ”Muzica populară îmi dă multă energie. Este o muzică care te face să joci, să uiţi de tot şi să te simţi fericit. Eu mă simt foarte fericit atunci când interpretez. Oricât de supărat aş fi atunci când încep să cânt, parcă mă duc în altă lume, în alt univers. Mai ales când interpretez folclor. Simt ceva special”, spune Teodor Gireadă. Datorită calităţilor sale vocale, copilul din Botoşani, a participat la numeroase concursuri. La început pe plan local iar mai apoi regional şi naţional. Nu a existat concurs pe care să nu-l câştige, impresionând juriul. Are în palmares patru trofee importante, la patru festivaluri internaţionale de muzică folclorică dar şi pop.





Teodor Gireadă alături de părinţii săi FOTO Cosmin Zamfirache

”Are patru trofee mari, premiul I la festivalul internţional ”Mugurelul” de la Dorohoi, apoi tot premiul I la festivalul internaţional Moineşteanca, acelaşi premiu la ”Dor de cântec românesc” la Buzău şi marele trofeu la Music Factory, un premiu pentrumuzică uşoară. Dincolo de aceste trofee are nenumărate diplome cu tot felul de concursuri câştigate.”, spune mama lui Teodor Gireadă. Vocea specială a botoşăneanului a atras în jurul lui Teodor mari interpreţi de muzică populară, în special din Moldova. Până la vârsta de 9 ani, Teodor Gireadă a cântat la diferite festivaluri şi concerte alături de artişti consacraţi, inclusiv alături de renumita orchestră ”Rapsozii Botoşanilor” la numai patru ani. Totodată micului artist i-au fost compuse special melodii de

Copilul care cântă la cinci instrumente

Pe lângă vocea extraordinară, Teodor Gireadă se pricepe de minune şi la muzica instrumentală. Până la 9 ani a învăţat să cânte la nu mai puţin de 5 instrumente. Studiază vioara la Liceul de Arte dar a făcut cursuri şi continuă lecţiile şi la caval, fluier, ocarină şi orgă. Practic viaţa sa se confundă cu lumea muzicii. ”Cântă la 5 instrumente, dar şi vocal. Nu l-a obligat nimeni, nu l-a influenţat nimeni. Pur şi simplu este pasionat de muzică. Viaţa lui este muzica. Avem grijă să nu neglijeze şcoala, dar în timpul liber se dedică total muzicii”, spune Alina Gireadă. Deocamdată Teodor îşi doreşte să devină şi doctor dar şi muzician. ”Un doctor care să cânte. Bineinţeles mi-ar plăcea să fiu şi dirijor”, spune Teodor Gireadă.

