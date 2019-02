De la industria auto la clătite: aventura tânărului care şi-a investit toate economiile într-o afacere dulce

Bogdan Păcurar are 32 de ani şi de mai bine de 8 ani lucrează la un dealer auto din Bistriţa, fiind director de vânzări. A terminat Facultatea de Studii Economice şi Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi un masterat în management performant.

În urmă cu aproape un an, tânărul împreună cu soţia sa, au luat toate economiile familiei şi le-au investit într-o mică afacere cu clătite.

Într-un mic local din centrul istoric al Bistriţei face clătite cu ciocolată şi fructe proaspete, gemuri, brânză de burduf, mozzarella şi şuncă sau clătită „mic dejun”, care include şi ou.

Ideea le-a venit soţilor Păcurar tocmai de la fetiţa lor de nici 5 ani, care adora clătitele. Nu i-a speriat nici faptul că n-au avut nicio treabă cu alimentaţia publică până atunci, încurajându-i experienţa de peste un deceniu în management şi vânzări a lui Bogdan.

Ideea de „sănătos” a înredăcinat-o adânc în acest business, aşa că a spus nu din prima la compoziţiile de clătite gata făcute din comerţ, dar şi la chimicale şi chiar la banalul praf de copt sau bicarbonat.

Clătitele de La Creperie „A la Maison” conţin doar ouă, lapte, făină şi apă minerală. Ouăle şi laptele sunt proaspete şi ele provenind de la două ferme locale. Gemurile folosite sunt şi ele atent alese.

„Am încercat personal acasă 4-5 reţete de clătite până am găsit-o pe cea optimă şi pe cea fără ceva anormal în compoziţie – praf de copt, bicarbonat, le creştem cu apă minerală”, mai spune Bogdan.

La sfârşit de săptămână, bistriţeanul renunţă la costum şi face clătite

Cei care îşi iau clătite pot vedea la faţa locului cum sunt acestea făcute şi ce ingrediente sunt folosite la compoziţie, iar Bogdan a ţinut foarte tare la asta şi nu a acceptat ideea servirii printr-un geam.

Într-o lună, afacerea lor produce în jur de 1.000 de clătite, unele dintre ele fiind comandate la birou de cei mai ocupaţi dintre bistriţeni. O clătită costă 6-7 lei, în funcţie de sortiment,

Momentan, afacerea are un singur angajat, însă atât antreprenor, cât şi soţia sa, care lucrează la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, renunţă la final de săptămână la ţinuta office şi se apucă de clătite.

„Când vin, vin să fac la propriu treabă, să servesc clienţii, să vorbesc cu ei, să aflu ce se poate îmbogăţi”, mărturiseşte antreprenorul.

Cei doi au investit în jur de 10.000 de euro şi ar vrea ca în următorii ani să se extindă şi la alte oraşe din judeţ şi de ce nu în Cluj-Napoca. Totul este dat de profitabilitatea de care va da dovadă business-ul pe viitor.

„Ideea de aici a pornit, să facem ceva sănătos, pornind de la fetiţa noastră, pentru că suntem foarte atenţi la alimentaţia ei şi a noastră şi am observat că nu există multe business-uri care fac treaba aceasta într-un mod sănătos. Am vrut să poţi servi ceva în regim street food, repede, dar şi sănătos. Am vrut şi ceva nou în oraş, deşi oferim un preparat foarte cunoscut”, explică Bogdan Păcurar.

