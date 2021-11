Viceprimarul Bacăului este anchetat de DNA. „Sunt cât se poate de calm şi de liniştit”

Gabriel Griţcu a fost numit la şefia Societăţii Municipale de Utilităţi Publice Bacău printr-o dispoziţie de primar, semnată la începutul lunii august 2021. La scurt timp după această numire, DNA a ridicat o serie întreagă de documente de la Primăria Bacău, pornind de la referate, note, dispoziţii, drepturi salariale şi până la fişe de pontaj, documente interne şi fişa postului.

În urmă cu câteva zile, procurorii DNA i-au informat pe viceprimarul Liviu Miroşeanu şi pe Ciprian Piştea, managerul public al Primăriei Bacău, despre faptul că au devenit suspecţi în dosar.

„Sunt cât se poate de calm şi de liniştit, pentru că nu mă aflu în nicio culpă. Vorbim despre circuitul intern al unor hârtii, iar în dreptul meu nu se poate reţine vreo ilegalitate. Decizia de angajare nu mi-a aparţinut, mai ales că respectiva activitate nu se află în atribuţiile mele. Înţeleg şi interesul celor care se ocupă de acest caz, le-am promis întregul meu sprijin, mai ales că, aşa cum spuneam, sunt cât se poate de liniştit. În general, sunt un om care a stat departe de scandaluri, îmi place să cred că nu m-am compromis, militez pentru o altfel de conduită publică”, a declarat viceprimarul Liviu Miroşeanu pentru Ziarul de Bacău.

„Confirm faptul că am fost informat că am calitatea de suspect, ca urmare a unei semnături pe care am dat-o pe un act adiţional la un contract de muncă, pentru ceea ce eu am considerat că ar fi un pas în acord cu prevederile legale, către funcţionarea eficientă a administraţiei locale. Evident că voi oferi toate informaţiile care îmi sunt solicitate, am toată deschiderea şi buna-credinţă, de fapt aceeaşi bună-credinţă cu care am semnat şi documentul în cauză şi cu care am acţionat de-a lungul întregului meu parcurs profesional”, a precizat, la rândul său, Ciprian Piştea, managerul public.

DNA a precizat că, în acest moment al anchetei, nu poate da publicităţii informaţii din dosar.

