Mărturia unui român vindecat de Covid-19: „Simţeam că mi se rup muşchii, fâşie cu fâşie, de pe picioare. Există speranţă“

„Sunt pacientul 102 vindecat la Arad de Covid-19. De fapt, între 102 şi 105, nu ştiu exact, dar îmi place să cred că am fost în capul listei, la cât de nerăbdător am aşteptat rezultatul…”. Aşa îşi începe mărturia Andrei Ando, externat din spitalul din Arad după ce a fost declarat vindecat în urma a 14 zile de tratament. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Andrei Ando povesteşte prin ce a fost nevoit să treacă după ce a fost diagonisticat cu COVID.

„Da, am avut emoţii, am fost îngrijorat. Am avut uneori accese de panică, mi s-a părut, în anumite momente, că starea mea se degradează, mai ales atunci când febra nu ceda nici după zece zile de tratament greu, sau când aveam frisoane, sau când simţeam că mi se rup muşchii, fâşie cu fâşie, de pe picioare”, povesteşte Andrei Ando, potrivit căruia tratamentul la care a fost supus a fost unul foarte dur.

„Am avut o formă moderată Covid-19, fără să fiu cuplat la oxigen. Am urmat 14 zile de tratament, cu medicamente foarte puternice: Lopinavir (Kaletra), Plaquenil, Norvir, Azitromicină, la care s-au adăugat Paracetamol, Algozone, Hepiflor, Vitamina C cu zinc. Lopinavir şi Norvir se administrează pacienţilor care suferă de HIV-SIDA, Plaquenil (sulfat de hidroxiclorochină) celor care suferă de malarie sau lupus. Azitromicina este un antibiotic utilizat în tratamentul unor infecţii bacteriene severe, inclusiv pentru bolnavii de HIV. Acesta este, astăzi, tratamentul pentru formele moderate de Covid-19, dar înţeleg că e o dinamică permanentă a medicaţiei, că se experimentează formule noi mai ales la pacienţii afectaţi sever. Cea mai mare spaimă a mea a fost să nu ajung la Terapie Intensivă. Acolo, rata de supravieţuire este sub 20%, şi nu pentru că medicii nu ar face tot posibilul pentru salvarea pacienţilor, ci fiindcă virusul ăsta păcătos evoluează agresiv şi imprevizibil”, povesteşte Andrei Ando.

Arădeanul a mai relatat că în primele cinci zile schimba zilnic pijamalele de patru ori a fost nevoit să schimbe patru in fiecare zi patru pijamale. „Am avut frisoane care mă ţineau sub pătura pe care o simţeam ca pe o lespede de marmură deasupra mea. M-a îngrijorat o febră constantă, până în 38,3 (în majoritatea timpului 37,5-38 de grade Celsius, foarte rar peste 38). Kaletra mai are un efect advers delicat, la nivel intestinal. Se administrează după micul dejun şi cină. La câteva minute de la administrare te lipeşti de vasul toaletei, apoi îl „vizitezi” frecvent, ceea ce nu e uşor, pentru că de la Kaletra simţi o sfârşeală, o ameţeală, te deplasezi greu şi nesigur”, a mai arătat Ando, care s-a declarat mulţumit de modul în care a fost tratat.

„Este adevărat, se fac şi erori în sistemul medical şi în jurul lui. Dar este profund incorect că doar acestea sunt scoase în evidenţă de mass-media sau reţelele sociale. Sunt neajunsuri. Dar în acelaşi timp sunt şi multe reuşite. Situaţia nu este atât de dramatică precum insistă unii să o prezinte cu orice preţ. Doctoriţa care ne-a tratat pe noi, de exemplu, un rezident entuziast, este o minune de om, plăcut, profesionist, sufletist. Şi majoritatea sunt astfel. O spun să le dau încredere viitorilor bolnavi. Există speranţă, nu vor încăpea pe mâini de măcelari insensibili şi ignoranţi, aşa cum li se sugerează!”, a punctat arădeanul.