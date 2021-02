Arad: Bebeluş născut în autospeciala SMURD, în drum spre maternitate

„S-a născut pe DN 7, la ora 17.40 de minute în autospeciala SMURD a Punctului de lucru Nădlac din cadrul Detaşamentului de Pompieri Arad, are 3200 de grame, se numeşte Alexandra Mirela şi le datorează viaţa celor 3 paramedicii”, transmite ISU Arad.

Cei trei paramedici sunt: plutonier major Macovei Florin, comandant de echipaj; sergent major Krajcsik Kristian Ivan şi sergent major Paulik Alin.

”Intervetia a început în Nădlac şi nu părea foarte complicată, un transport la spitalul matern. Pe drumul spre Arad inainte de localitatea Pecica lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată pentru cei trei paramedici.Femeia acuza dureri puternice împreună cu contractii aproximativ din 3 in 3 minute. Autospeciala a fost oprită, Maco a cerut imediat sprijin dispeceratului o ambulanţa cu medic sau măcar asistent dar până atunci împreuna cu ceilalţi doi salvatori s-au pregătit pentru a asista naşterea”, precizează ISU Arad.

După câteva minute copilul a fost adus pe lume dar cordonul oblilical era înfăşurat în jurul gâtului, iar copilul avea culoare cianotică.

„Maco, salvator cu experienţa, pompier si paramedic nu şi-a pierdut cumpătul, a.luat cele mai bune decizii, a aplicat tot ce a învăţat şi ce a văzut la medicii cu care a lucrat pe SMURD Terapie Intensiva Mobila iar dupa ce i-a eliberat cordonul ombilical, l-a aspirat putin, curăţat si invelit la pus lângă mamă ”, mai transmite ISU Arad.

Paramedicul a declarat că aceasta a fost cea mai intensă senzaţie trăită în cariera sa.

„A fost cea mai intensă senzatie pe care am trăit-o in cei 15 ani de intervenţie,bineînţeles m-au ajutat si colegi şi am luat cele mai bune decizii", a spus Florin Macovei.