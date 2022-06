Sute de români, blocaţi de aproape 24 de ore pe aeroportul din Dortmund după anularea a două curse Wizzair

Wizzair a anulat în ultimul moment, miercuri, cursa Dortmund – Timişoara, care trebui să plece în jurul 13,30 de pe aeroportul din Germania. Toţi pasagerii au fost anunţaţi că vor fi preluaţi de un avion care va pleca spre Cluj-Napoca, în jurul orei 19,00.

Sute de români, unii dintre ei cu copii au aşteptat fost urcaţi după câteva ore într-un alt avion al companiei cu destinaţia Cluj-Napoca. Pasagerii şi-au ocupat locurile, bagajele au fost urcate în cală, dar după o oră personalul companiei i-au anunţat că şi această cursa a fost anulată.

Toată lumea a fost coborâtă din avion, trimisă să îşi recupereze bagajele şi pasagerii au fost invitaţi la un ghişeu din aeroport unde s-a întocmit o listă.

O persoană din Alba Iulia care urma să se plece din Dortmund spre Timişoara, spune că din cauza haosului provocat de Wizzair, sute de români, unii cu copii, aşteaptă în aeroport, fără să primească vreo explicaţie din partea reprezentanţilor companiei.

Foto Facebook





„Nu ne spune nimeni care este motivul pentru care avioanele şi-au anulat zborurile. Sunt oameni cu copii care stau şi aşteaptă în aeroport. Sunt oameni la care le-a fost dat tot programul peste cap. De exemplu o femeie trebuie să meargă la înmormântarea unei rude, iar acum nu ştie nici dacă mai are rost să plece, pentru că nu mai are cum să ajungă. Eu de exemplu am maşina în parcare la aeroportul din Timişoara. Zborul a fost anulat şi m-au urcat într-un avion de Cluj. Ca să-mi recuperez maşina trebuia să găsesc o soluţie să merg încă 350 de km până la Timişoara şi de acolo înapoi tot spre Cluj, pentru ca locuiesc în Alba Iulia”, a spus aceasta.





În final, pasagerii români blocaţi acolo din cauza anulării curselor Wizzair au înnoptat în aeroportul din Dortmund, pe niste paturi pliante. Dimineaţa a început cu o nouă amânare. Cursa în care ar fi trebui să fie îmbarcaţi la ora 7,00 a fost anulată. S-a transmis că posibila plecare spre România ar putea avea loc la 13.10 sau 15.20.