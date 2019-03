Savantul român Sergiu Paşca a obţinut o finanţare de 2,5 milioane de dolari de la fundaţia fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg

Sergiu Paşca este originar din oraşul Aiud şi a plecat din România în 2009. La doar 31 de ani a reuşit să deţină propriul laborator la una dintre cele mai mari şi mai importante universităţi din SUA. Începând din ianuarie 2014, dr. Sergiu Paşca conduce propriul său grup de cercetare în domeniul bolilor neuropsihiatrice în calitate de membru al corpului profesoral al Universităţii Stanford în California. Scopul laboratorului ”Paşca” este de a descifra mecanismele moleculare şi celulare ale tulburărilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului. Grupul de cercetători utilizează o abordare multidisciplinară care include elemente de genetică umană şi neurobiologia dezvoltării, modele animale şi neuroni diferenţiati din celule pluripotente reprogramate obţinute de la pacienţi. Obiectivul pe termen lung al grupului condus de Dr Sergiu Paşca la Stanford este de a identifica noi ţinte terapeutice pentru bolile neuropsihiatrice. Laboratorul ”Paşca” a primit suma de 2,5 milioane de dolari din partea fundaţiei proprietarului facebook în decembrie 2018, pentru a urmări şi continua cercetarea neurodegenerativă. Iniţiativa Chan Zuckerberg (CZI) este înfiinţată şi deţinută de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg şi soţia sa, Priscilla Chan, cu o investiţie de până la 1 miliard de dolari în acţiuni Facebook în fiecare dintre următorii trei ani.

Scopul iniţiativei Chan Zuckerberg este de a „promova potenţialul uman şi de a promova egalitatea în domenii precum sănătatea, educaţia, cercetarea ştiinţifică şi energia”. ”Vă propunem să folosim tehnologia pe care am dezvoltat-o în laborator pentru a construi sisteme celulare de auto-organizare 3D. Vom folosi această pregătire puternică, cunoscută şi sub denumirea de ansambluri cerebrale, pentru a descoperi programele care stau la baza maturării prelungite a neuronilor şi astrocitelor la om şi forme genetice specifice ale tulburărilor neurodegenerative. Această lucrare ar putea conduce la noi strategii şi instrumente pentru modelarea maturării creierului şi a neurodegenerării cu celule derivate de la pacient şi ar putea aduce în cele din urmă perspective terapeutice” se arată în detaliile proiectului lui Sergiu Paşca, sprijinit de fundaţia lui Zuckerberg, potrivit alba24.ro.

”Tulburările neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer, Parkinsons, ALS şi bolile Huntington, sunt principala cauză a decesului şi a dizabilităţii la nivel mondial. Deşi au existat investiţii semnificative în cercetarea bolilor neurodegenerative, înţelegerea noastră a mecanismelor celulare subiacente şi a biologiei de bază a majorităţii acestor tulburări este limitată. Reţeaua Challenge Neurodegeneration CZI reuneşte cercetători experimentaţi din diverse domenii de cercetare, alături de biologi şi medici, pentru a înţelege biologia fundamentală a tulburărilor neurodegenerative. Scopul lor comun este de a dezvolta noi strategii pentru tratamentul şi prevenirea bolilor neurodegenerative” este explicaţia celor de la CZI, pentru sprijinirea unor asemenea studii.

Anul trecut, Sergiu Paşca a primit premiul ”Early Career Life Scientist” pentru anul 2018, acordat de Forumul Internaţional pentru Biologia Celulară. Premiul este una dintre cele mai prestigioase distincţii pentru tinerii cercetători. Sergiu Paşca are 37 de ani şi este unul dintre cei mai tineri profesori-cercetători de la Stanford. A declarat că are o misiune clară - să descifreze tainele autismului, motiv pentru care primeşte fonduri generoase în fiecare an de la stat şi universitate. Paşca s-a specializat în cercetarea mecanismele moleculare şi celulare ale tulburărilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului.

