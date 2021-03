Premieră în Justiţie: service auto obligat să plătească daune lunare vecinilor, pentru disconfort şi poluare

Hotărârea judecătorească a fost pronunţată în 23 ianuarie 2021, la Tribunalul Alba, şi a fost atacată cu apel. Procesul a fost iniţiat în februarie 2018, la Judecătoria Aiud, instanţă care a dispus acordarea de 5.000 de lei daune morale reclamanţilor.





La instanţa superioară, acţiunea civilă s-a finalizat cu obligarea firmei la plata unor daune lunare în valoare de 2.000 de lei, începând cu luna iulie 2018 şi până la data încetării „faptului cauzator de prejudicii”. Soluţia este o premieră pentru Justiţia din România.

Reclamaţii susţin că şi-au dat, iniţial, acordul pentru ca în spaţiul respectiv să se înfiinţeze un service auto, dar susţin că pe parcursul anilor, începând cu 2007, au început să apară probleme foarte grave care afectează atât familia lor cât şi a proprietarilor care au locuinţe pe strada respectivă.

„Angajaţii service-ului auto nu respectă normele de protecţie a muncii, poluând carosabilul cu ulei rezidual, cu obiecte de dimensiuni mici, care pun în pericol siguranţa circulaţiei pe stradă. Fac teste de reparaţie şi turează la maxim motoarele autovehiculelor, producând zgomote ce depăşesc 90 db, ieşind fum negru şi toxic pe ţevile de eşapament, care se depune pe faţada casei, fiind nevoiţi să revopsească de mai multe ori faţada clădirii.





Datorită poluării aerului cu fum şi gaze toxice au fost am fost nevoiţi să ţinem închise cele trei geamuri ale locuinţei, de dimineaţa până seara târziu, geamuri care au deschidere la stradă. Avem un copil în clasa a XI-a şi datorită zgomotului produs cu ocazia reparaţiilor autovehiculelor, se poate pregăti corespunzător pentru şcoală şi nu se poate odihni în camera în care stă, întrucât are fereastra spre stradă, în dreptul servicelui auto, la fel dormitorul are fereastra spre stradă, în dreptul servicelui auto”, au pecizat reclamanţii în acţiunea civilă depusă la instanţa de judecată.

Probleme mari pentru vecinii service-ului auto

Potrivit acestora, Primăria municipiului Aiud a făcut reparaţii pe stradă în urma cărora a fost lărgită porţiunea de teren în dreptul punctului de lucru al pârâtei şi a fost îngustat trotuarul pe partea de stradă unde au casa de locuit, iar în urma reparaţiilor partea carosabilă a străzii are o înclinaţie spre trotuarul din faţa casei lor şi a celorlalţi vecini de pe partea lor, astfel că apa din precipitaţii şi din topirea zăpezii, precum şi reziduurile de ulei rezultate în urma activităţii de la serviceul auto se infiltrează la fundaţia casei lor de locuit, afectându-i rezistenţa.

”Salariaţii care lucrează la service folosesc în mod repetat cuvinte vulgare care îndeamnă la violenţă şi comportament huliganic, cuvinte care îi afectează, în special pe fiul lor şi datorită aglomerării activităţii la serviceul auto, aproape în fiecare zi au probleme cu intrarea sau ieşirea cu maşina din curte, deoarece partea carosabilă este ocupată pe ambele părţi de maşinile clienţilor. De asemenea, arată că, autoturismul lor, fiind oprit în faţa casei, a fost în mod repetat lovit de autoturismele care se aflau pentru reparaţii la serviceul auto. S-a mai întâmplat ca ţeava de alimentare cu gaze naturale din faţa casei lor să fie lovită şi fisurată de maşinile aflate la reparaţii în serviceul auto, fiind pusă în pericol atât casa de locuit cât şi viaţa şi sănătatea lor”, au mai susţinut autorii plângerii.





Aceştia afirmă că au au avut mai multe discuţii cu administratorul societăţii, solicitându-i să rezolve aceste probleme, însă acesta a făcut promisiuni fără să le onoreze. Au solicitat, în final, sistarea activităţii şi acordarea de daune morale pentru prejudiciul suferit.

Firma respinge acuzaţiile

Reprezentantul service-ului auto a răspuns a respins toate acuzaţiile şi a susţinut că exista un teremn de prescripţie de trei ani, care a expirat în 2010, perioadă în care reclamanţii ar fi putut solicita măsuri de sistare a activităţii şi de obligare la plata unor daune.

„Aşa cum rezulta din planţele fotografice depuse la dosarul cauzei şi din înregistrările efectuate de reclamanţi şi depuse la dosar rezultă că emisiile de fum de la maşinile venite la atelier sunt şi cu totul şi cu totul întâmplătoare, personalul atelierului neputând controla această situaţie. Tot cu caracter sporadic se poate observa că se regăseşte câte o maşină (la care clientul îi ridica capota) la care se face verificarea pe partea carosabilă din faţa atelierului. Tot cu caracter sporadic se poate observa că s-a întâmplat să fie turat un motor în faţa atelierului de reparaţii. Curgerile accidentale de ulei sau alte substanţe pe carosabil sunt datorate defecţiunilor autoturismelor cu care clienţii vin la atelierul auto, ele sunt preexistente momentului în care autoturismele ajung la atelierul auto şi efectele acestor defecţiuni sunt petele de pe sosea de ulei sau alte substanţe”, au precizat reprezentantul service-ului auto.

Cum motivează instanţa

Intanţele au audiat martori care au confirmat afirmaţiile familiei care a depus plângerea. ”Reclamanţii au făcut dovada că activitatea desfăşurată de service-ul auto al pârâtei apelante cauzează inconveniente mai mari decât cele normale în relaţiile de vecinătate, astfel că, se impune aplicarea prevederilor art. 630 din NCC şi înlăturarea acestor inconveniente, din considerente de echitate”, a arătat judecătorul care a judecat cauza.





„Obligarea pârâtei să plătească lunar reclamanţilor suma de 2000 de lei cu titlul de daune, începând cu data introducerii acţiunii - adică varianta secundară a petitelor acţiunii introductive - este preferabilă, deoarece, pe de o parte, reclamanţii primesc despăgubiri pentru inconvenientele majore, dovedite a fi cauzate lor, de activitatea pârâtei, începând cu data introducerii acţiunii şi până la râmânerea definitivă a prezentei, iar pe de altă parte, în ipoteza în care pârâta nu-şi adaptează în viitor activitatea, în aşa fel încât să nu mai cauzeze aceste inconveniente reclamanţilor, aceasta va ajunge în final, să se conformeze exigenţelor impuse de relaţiile normale de vecinătate”, a scris magistratul în hotărârea pe care a pronunţat-o.