Povestea lui Lae Dreghici, cascadorul care şi-a trăit viaţa la maxim. Săritura de peste 60 de metri cu Dacia 1310, care i-a impresionat pe americani FOTO VIDEO

„Nu pot să vă spun data pentru că perioada aceasta de vară, luna iunie, este foarte dificilă ca vreme. Acum e frumos, după masa plouă şi, în zona în care dau acest spectacol, fac această aniversare cu dumneavoastră, este o zonă mai greu accesibilă dacă este plouat îninte cu o zi sau două şi, atunci, am hotărât cu toţi cei care mă ajută să o facem luna viitoare, în iulie”, a transmis Nicolae Dreghici.





Lae a mai spus că vor fi trei maşini distruse în două cascade. Până atunci, acesta pregăteşte maşinile cu care va evolua în faţa spectatorilor.

Lae are o istorie întreagă de evoluţii pentru public, cea mai spectaculoasă având loc în 1995, când a evoluat în faţa a 50.000 de spectatori pe şoseaua de centură din Alba Iulia.

A sărit cu o Dacia 1310 peste două tiruri aşezate unul după celălalt, la 140 km/oră şi a „zburat” în aer 63,68 de metri ajungând la o înălţime de 11 metri. În prelungirea celor două tiruri au mai fost de fapt puse cartoane, pentru că al treilea tir nu a vrut să îl dea nimeni, că nu aveau încredere că va „zbura” şi peste acesta.

Momentul „aterizării” la cascadoria din 1995. Foto: laedreghici.ro

Autoturismul Dacia a căzut ”în bot” iar partea din faţă a fost distrusă, dar Lae şi copilotul au scăpat teferi. Lae îşi aminteşte că după ”„cascadă” a chefuit, neatins şi nevătămat, cu prietenii.





„Am luat impactul în cel mai rezistent punct al organismului, în masa musculară de la piept şi umeri. Dacă era să aterizez pe roţi, atunci sufeream foarte mult din cauza coloanei, era surplusul de greutate la cap şi la impact maşina se comprima până la nivelul asfaltului. Dacă ateriza mai în bot, era şi mai perfect”, a spus cascadorul.

Prima „cascadă”, la vârsta de 9 ani

Lae s-a născut în satul Oarda de Sus, într-o familie de oameni simpli, locuind într-o casă de pământ acoperită cu paie.





„De mic am fost un copil aparte. Dacă cineva sărea cap de pe malul Mureşului, eu săream de pe pod. Dacă cineva înota pe sub apă, eu treceam Mureşul pe sub apă, ori dacă cineva se scălda în luna mai în Mureş, eu mă scăldam în februarie”, povesteşte Lae.





Povestea lui în lumea cascadoriei a început la vârsta de 9 ani, când a sărit de pe şura casei părinteşti. A vrut să sară de pe turla bisericii, unde mai urca din când în când să le dea mâncare porumbeilor, dar s-a răzgândit.

Foto: laedreghici.ro

La 18 ani, a decis să facă armata voluntar şi a ajuns la Constanţa, însă neastâmpărarea îl urmărea peste tot şi nu a rezistat mult în regimul de cazarmă. A plecat la Bucureşti, pentru a-şi urma visul pe care instinctul i-l dădea de mic, şi anume de a fi cascador. Şi-a luat motocicletă, pe care o conducea fără permis. Nu a trecut multă vreme şi a început să cocheteze cu raliurile. Între timp şi-a luat şi permisul de conducere.

Cascadoria celebră din 1995

„Îmi speriam mama de fiecare dată când plecam la drum cu motocicleta sau mă învârteam cu maşina. Nu am putut fi ţinut în frâu. Nu aveam stare, am fugit de oriunde au încercat să mă ţină închis. Am fugit de la şcoală, din armată, din ţară. Însă, iată-mă tot aici. Sunt prea legat de tot ce mă ţine de ţara asta, de oraşul acesta. Viaţa mea e toată aici, închisă într-un cerc mărunt de cunoştinţe şi un dulap cu casete video, pe care am reuşit să imortalizez fiecare moment important din viaţa mea şi a familiei mele”, spune Lae.

Întâlnirea cu Szobi Cseh

La Bucureşti, a stat zile întregi în Buftea pentru ca cineva să-l bage în seamă, până când l-a întâlnit pe Szobi Cseh, cel mai are cascador român al tuturor timpurilor, care l-a introdus în lumea filmului. În 1980, destinul i-a surâs de-a dreptul. Lae a apărut în filmul ”Munţi în flăcări”, unde a filmat câteva cascade uşoare. Apoi, era prezent şi el peste tot unde era solicitat Szobi. Aşa se face că a jucat în 12 filme, printre care se mai numără ”Burebista”, ”Colierul de turcoaze”, ”Capcana mercenarilor”, “Mircea cel Mare”, ”Horea”, ”Drumul oaselor”, etc, iar ultimul “Martori dispăruţi”, în 1989.

Foto: laedreghici.ro

Prima cascadorie cu spectatori a fost în anul 1984, la Alba Iulia, pe stadion, alături de Szobi. Numere de cascadorie, precum treceri prin foc, sărturi din maşină sau de pe o maşină pe alta au fost prezentate atunci publicului albaiuian. Era vremea când nu era pus tartan pe stadion, era doar ciment. Acesta a fost şi momentul când Lae a trecut de la stadiul de aventură la cascadorie.

Mulţimea uriaşă adunată în 1995, la marginea oraşului Alba Iulia. Foto: laedreghici.ro

Au urmat numeroase spectacole de cascadorie, unele transmise în direct la TV, care au culminat cu recordul din 1995. A executat şi alte cascadorii periculoase, cum ar fi răsturnarea cu 160 de atmosfere de gaz metan sub presiune în portbagajul maşinii sau răsturnarea maşinii în tunelul de foc.

Lae Dreghici, pregătit să revină în ”arenă” la 70 de ani. Foto Facebook

”Cascada 22/95”, cum a fost numită de către Lae, a fost recunoscută la nivel naţional şi internaţional, a fost premieră europeană şi difuzată la “Real TV” (SUA) şi Discovery. ”Nu puteam realiza ce e acolo. În momentele acelea am fost euforic rău de tot, atât cu plus cât şi cu minus. O dată că nu m-am aşteptat să fie atâta lume. În al doilea rând că am o nebunie exagerată când intru în acea lume a cascadoriei, abia aşteptam să o fac. Şi în al treilea rând ca şi organizare, să mulţumesc pe toată lumea. Ştiu că le-am spus tuturor că fac cascada după ce iese popa din biserică, am încredere în ajutorul meu divin”, a mai relatat cascadorul din Alba Iulia.

