Momentul în care un bărbat este atacat şi bătut noaptea de trei indivizi. Reacţia Poliţiei VIDEO

Bărbatul în vârstă de 34 de ani susţine că a fost bătut de către trei tineri, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică. Poliţia susţine că agresorii au fost identificaţi şi sunt cercetaţi pentru lovire.

”În data de 25.06.2021, vineri, am venit în oraşul natal pentru a pregăti cele necesare slujbei religioase de parastas după tatăl meu decedat cu o săptămână în urma.

Sosit târziu de la un priveghi, în data de 27, la miezul nopţii, ora 23:59, aud din camera, unde eram întins, un claxon de maşină. Ies la poartă, observ o maşină cu farurile aprinse, nu reuşesc să văd bine şi îmi deschid şi eu maşina care era parcată la poartă, să aprind farurile pentru a vedea cine claxonează.

Imediat trei pasageri sar din maşina sosită, strigând cu vădită intenţie de a mă ataca. Nu desluşeam în lumina puternică a farurilor câţi sunt, dacă sunt înarmaţi cu bâte, cuţite sau altceva. Toată agresiunea a fost filmată cu camera video montată în autoturismul meu.

Din imagini se observă violenţa atacului în urma căruia mi-am pierdut cunoştinţa, zăcând aproximativ trei min pe asfalt. Vecinii auzind strigătele au sunat la 112 şi ulterior şi eu, după ce mi-am revenit. Am fost lovit cu un obiect contondent în cap. Am decis sa fac public acest incident deoarece cu 2 dintre atacatori am avut şi în trecut incidente în trafic care deşi au fost raportate prin 112 la politie, nu s-a luat nici o măsură.





Este inadmisibil ca într-un oraş mic de 13.000 de locuitori să fie toleraţi astfel de indivizi tineri. Siguranţa nu mai există. Luni dimineaţă ma voi prezenta pentru a obţine un certificat medico legal şi voi urma paşii pentru tragerea la răspundere a celor trei atacatori”, a declarat bărbatul agresat.

Racţia Poliţiei