FOTO Cort uriaş instalat în apropierea Prefecturii Alba pentru fluidizarea predării buletinelor de vot

Cortul a fost montat de angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi are o capacitate 100 de persoane în care membrii comisiilor de votare vor putea să aştepte predarea lor.

”Am hotărât împreună cu colegii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă să montăm în faţa Prefecturii un cort în care mai bine de 100 de persoane să poată rămâne în momentul în care se face predarea buletinelor de vot. Am dorit acest lucru pentru că de-a lungul timpului exista o mare problemă pentru faptul că oamenii veneau, pe programare, dar veneau puţin mai repede, şi aceşti oameni trebuiau să intre undeva înuntru. Temperatura la momentul de faţă este bună dar deseară este posibil să fie vânt, să fie ploaie… şi atunci am dorit ca aceşti oameni să aibă toate condiţiile în aşa fel încât dacă vin mai repede să poată rămâne într-un spaţiu care să îi protejeze. Am montat şi toalete ecologice, o să dăm şi un ceai prin grija celor de la ISU”, a declarat prefectul Dănuţ Hălălai.

În total, în judeţul Alba au fost amenajate 439 de secţii de votare, pe listele electorale permanente fiind înscrişi 310.304 de cetăţeni cu drept de vot. Au fost tipărite, conform prevederilor legale, un număr de 342.977 de buletine de vot. Buletinele de vot şi documentele electorale vor fi analizate mai întâi la o sală de pre-verificare înainte de a ajunge cu acestea la Sala „Mihai Viteazul” din sediul Instituţiei Prefectului, pentru a fi predate de către preşedintele biroului secţiei de votare, locţiitorul acestuia şi operatorul de calculator. De asemenea, în perioada 9 - 10 noiembrie 2019, peste 1.300 de poliţiştii, jandarmii şi reprezentanţi ai I.S.U. ”Unirea” Alba, vor asigura paza şi protecţia celor 439 de secţii de votare şi vor acţiona pentru prevenirea incidentelor şi verificarea operativă a oricărei semnalări legată de procesul electoral. Duminică, 10 noiembrie, 209 poliţişti, alături de jandarmi şi alte structuri, vor asigura măsuri de ordine şi linişte publică, pentru prevenirea oricăror fapte antisociale.

Citiţi şi: