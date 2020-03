Au împuşcat ilegal un cerb în valoare de 12.000 de euro şi l-au abandonat. Aventura penală a doi braconieri prin Apuseni

Fapele au avut loc în mai 2018, iar o primă de decizie în cauză a fost luată de Judecătoria Câmpeni. Potrivit rechizitoriului, în data de 11 mai 2018, cei doi bărbaţi (C. Gheorghe de 42 de ani şi S. Horea de 50 de ani), înainte de înserat, au plecat împreună cu un autoturism de teren condus de către unul dintre ei spre un fond de vânătorare. Au luat şi o armă de vânătoare, deţinută legal şi cartuşe.

”În jurul orei 00,30 au ajuns in fondul cinegetic nr. 4 denumit Valea Bistrii, în locul «Costeasa», unde au căutat si găsit cu ajutorul luminii farurilor şi a unui proiector, un exemplar de cerb comun-matur, pe care inculpatul C. G. l-a împuşcat cu arma sa, după ce a executat două focuri de armă. Ulterior cei doi inculpaţi au încărcat vânatul în maşină si au plecat către casă. În drum spre casă, respectiv in locul denumit Valea Lămăşoii, au abandonat leşul cerbului şi si-au continuat drumul, iar după ce au parcurs aproximativ 500 metri au fost opriţi de către organele de poliţie. Paznicul de pe fondul cinegetic nr. 4, denumit Valea Bistrii, i-a observat în aceea noapte în timp ce se deplasau prin fondul cinegetic, a auzit cele două focuri de armă, a sunat la SNUAU 112 şi a sesizat faptele de braconaj”, se menţionează în rechizitoriul întocmit de Parchet.

În seara zilei respective, paznicul de vânătoare se afla în fondul cinegetic menţionat, în locul numit Dealu Capsei, moment în care a auzit trei focuri de armă care proveneau din locul numit ”Coasta Dîrninosului”. Omul s-a deplasat spre locul respectiv şi negăsind nimic a rămas în zonă. După o perioadă de aşteptare a observat farurile unui autoturism, pe care l-a recunoscut ca fiind al inculpatului S. Horea şi care se deplasa pe un drum neamenajat. Totodată paznicul a observat că din autoturismul în cauză se folosea un proiector cu ajutorul căruia se lumina fondul de vânătoare în ambele părţi ale drumului. Când autoturismul a ajuns în locul Vârful Runcului, a auzit un foc de armă, iar la aproximativ 2 minute un alt foc de armă. Ulterior a sunat la 112 şi a relatat situaţia observată. În continuare, paznicul de vânătoare a discutat şi cu directorul asociaţiei de vânătoare care administrează fondul respectiv căruia i-a solicitat să se deplaseze la Poliţia Oraşului Câmpeni, să ia lucrători de poliţie şi să se deplaseze spre locul în care se afla el. Astfel, autoturismul în cauză a fost identificat şi oprit de către poliţişti. În bena maşinii au fost identificate urme de sânge şi păr de animal, iar în interiorul autoturismului au fost găsite un proiector prevăzut cu cabluri de alimentare la acumulatorul maşinii, o lanternă, un binoclu, un briceag, un cuţit, două cartuşe pentru armă de vânătoare şi un cartuş de carabină. De asemenea a fost găsită şi arma de vânătoare folosită la braconarea cerbului.

”Ulterior pe drumul pe care l-a parcurs autoturismul, pe Valea Lămăşoii, la aproximativ 500 metri de locul în care a fost oprit, organele de poliţie au identificat leşul unui cerb comun mascul care prezenta două plăgi produse prin împuşcare, una în abdomen şi una în piciorul din spate. Pe partea opusă plăgii împuşcate din abdomen, sub piele, a fost identificat un proiectil provenit de a o armă cu glonţ care a fost extras, ambalat şi sigilat, de tehnicianul criminalist prezent la faţa locului. Prin împuşcarea cerbului s-a creat un prejudiciu de 12.000 euro. Cu ocazia audierii inculpaţilor, aceştia au avut un comportament corespunzător, au recunoscut fapta şi au regretat-o”, se susţine în cuprinsul hotărârii instanţei de judecată.

Prin urmare, C. Gheorghe (braconierul care a tras cu arma) a fost condamnat la 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare pe o perioadă de 3 ani, iar S. Horea a primit 1 an şi 1 lună de închisore cu suspendare pe un termen de 2 ani şi 6 luni. ”Admite acţiunea părţii civile Asociaţia Căpriorul Certege şi obligă inculpaţii să achite în solidar pretenţiile invocate, respectiv contravaloarea vânatului (12.000 euro – n.r.), a transportului cadavrului şi a analizelor efectuate potrivit dovezilor prezentate în acest sens. Respinge acţiunea părţii civile Garda Forestieră Cluj. Dispune confiscarea specială a bunurilor care au servit la comiterea infracţiunilor. Dispune restituirea către IPJ Alba a unor bunuri care au servit pentru efectuarea expertizei balistice. Dispune confiscarea specială de la fiecare inculpat a câte 1.000 euro, reprezentând contravaloarea parţială a autovehiculului folosit la comiterea infracţiunii”, se afirmă în hotărârea Judecătoriei Câmpeni.