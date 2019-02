Când să cumperi bilete de avion pentru a beneficia de cel mai mic preţ

Când este cel mai potrivit să cumpărăm un bilet de avion pentru a beneficia de un preţ bun? O întrebare care cu siguranţă ne-a trecut tuturor prin minte cel puţin o dată. Ei bine răspunsurile sunt multiple, în funcţie de situaţie.

Învaţă când să cumperi bilete de avion în funcţie de vacanţa dorită

Raluca Anghel, specialist în marketing turistic, ne-a explicat când să cumperi bilete de avion pentru a scoate din buzunar cât mai puţini bani. Dacă avem în plan o vacanţă într-o destinaţie exotică, indicat ar fi să ne învăţăm că la începutul fiecărui an marile companii aeriene lansează oferte demne de luat în considerare, oferte care ne pot ajuta să economisim până la 300-400 euro. În aceste situaţii răspunsul este evident, achiziţionăm biletul de avion în luna ianuarie, când biletele de avion au preţuri cu până la 60% mai mici faţă de media întregului an

Dacă însă decizia de a călători vine mult după momentul reducerilor, atunci fie urmărim ofertele last-minute sau ne asumăm că plecăm mai târziu în vacanţă ca să nu plătim un cost relativ mare pe o vacanţă ce va avea loc într-un timp relativ scurt sau în plin sezon. Dacă însă alegem să plecam în city break, vânaţi biletele de tip low cost sau urmăriţi pe reţele sociale ale companiilor aeriene campaniile şi promoţiile pentru a afla când să cumperi bilete de avion la un preţ avantajos.

Ofertele last minute, avantaje şi dezavantaje

Dacă în schimb nu suntem fericiţii norocoşi, încercăm să fim organizaţi şi să ne stabilim vacanţele din timp şi atunci căutăm cu un an înainte bilete la preţuri accesibile. Mai există situaţia în care vrei să evadezi, vrei să te relaxezi sau chiar trebuie să călătoreşti în interes de serviciu şi atunci nu ai încotro decât să încerci să foloseşti motoarele de căutare online şi să îţi găseşti oferta cea mai bună atât ca preţ, cât şi ca durată de timp petrecută în aeroporturi.

Nu există cu siguranţă o ecuaţie perfectă care să răspundă la întrebarea când să cumperi bilete de avion la preţ mic, dar un lucru este sigur, dacă reuşim să avem un plan de vacanţe, reuşim să avem şi bugete mult mai mici şi astfel să creştem numărul de destinaţii pe care le vizităm într-un an.

Ofertele de tip last minute, care au preţuri considerabil mai mici, au însă şi avantaje, şi dezavantaje. „Avantajele sunt în primul rând financiare, dar nu lipsesc nici cele emoţionale, uneori cu un last minute poţi ajunge la jumătate de preţ în locuri la care în mod normal nici nu ai visa, un dezavantaj ar fi faptul că plecările sunt din scurt, uneori în 3-4 zile sau chair 48 de ore, de aceea e dificil pentru persoanele care muncesc în corporaţii sau chiar la stat. Chiar şi aşa, acest tip de abordare poate de multe ori să aibă un efect foarte benefic deoarece seamănă cu o aventura venită pe neaşteptate care are efecte clare asupra stării noastre de spirit“.

