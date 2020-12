Test de cultură generală: Magia iernii

1. Cine este schiorul, supranumit şi „suedezul tăcut“, care deţine recordul de victorii (86) în cadrul Cupei Mondiale?

a. Ingemar Stenmark.

b. Franz Klammer.

c. Hermann Maier.

2. Ce grad a avut, în cadrul Bisericii, Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie?

a. Patriarh.

b. Mitropolit.

c. Episcop.

3. Ce zeu grec apare în „Odiseea“ ca mesager al zeilor şi conducător al celor morţi către Hades?

a. Zeus.

b. Hermes.

c. Apolo.

4. Cine este savantul care a înfiinţat prima staţie de meteorologie din România şi a colaborat la realizarea primei hărţi magnetice a ţării?

a. Gheorghe Ţiţeica.

b. Ştefan Hepites.

c. Dragomir Hurmuzescu.

5. Care sunt cele cinci state riverane Oceanului Arctic?

a. Rusia, SUA, Canada, Norvegia şi Danemarca.

b. Rusia, SUA, Germania, Norvegia şi Danemarca.

c. Rusia, SUA, Germania, Canada şi Danemarca.

6. Cine joacă rolul principal în filmul „I, Tonya“ (2017), despre patinatoarea Tonya Harding, acuzată că ar fi pus la cale un atac împotriva rivalei sale, Nancy Kerrigan, înaintea Jocurilor Olimpice din 1994?

a. Charlize Theron.

b. Margot Robbie.

c. Jennifer Lawrence.

7. Cum se numeşte declaraţia care a trasat acordul de pace propus de Woodrow Wilson la sfârşitul Primului Război Mondial?

a. Pactul de la Varşovia.

b. Tratatul de la Versailles.

c. Cele paisprezece puncte.

8. Care este cel mai înalt sistem muntos din lume?

a. Alpi.

b. Everest.

c. Himalaya.

9. Ce trupă a lansat piesa „Here Comes the Sun“, în 1969?

a. Queen.

b. The Beatles.

c. ABBA.

10. Ce pictor, renumit pentru peisajele cu întinderi de apă, este autorul tabloului „Scenă de iarnă în mica Rusie“?

a. Ivan Aivazovski.

b. Claude Monet.

c. Ivan Şişkin.

11. Cine a scris „Flori pentru Algernon“?

a. Kurt Vonnegut.

b. Ernest Hemingway.

c. Daniel Keyes.

12. Sub ce nume era cunoscută Republica Democrată Congo între anii 1971 şi 1997?

a. Zanzibar.

b. Zair.

c. Guineea Ecuatorială.

13. În ce ţară a avut loc prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, în 1924?

a. Franţa.

b. Rusia.

c. Austria.

14. Care preşedinte american a acompaniat la saxofon diverse staruri pop?

a. George W. Bush.

b. Bill Clinton.

c. Ronald Reagan.

15. Cu cine a împărţit Ernest T.S. Walton Nobelul pentru Fizică pentru pionieratul în utilizarea acceleratoarelor de particule?

a. Edwin Mattison McMillan.

b. John Douglas Cockcroft.

c. Emilio Gino Segre.

16. Cărui compozitor aparţine baletul „Spărgătorul de nuci“?

a. Serghei Rahmaninov.

b. Johann Sebastian Bach.

c. Piotr Ilici Ceaikovski.

17. În ce film a jucat Paul Newman rolul unui antrenor de hochei?

a. „The Longest Yard“/ „Cea mai lungă pasă“.

b. „Slap Shot“/ „Furie pe gheaţă“.

c. „Mystery, Alaska“/ „Hochei în Alaska“.

18. Care este cel mai mare producător de nucă de cocos din lume?

a. Indonezia.

b. Filipine.

c. Brazilia.

19. Care a fost prima regină a Angliei?

a. Elisabeta I.

b. Maria I.

c. Victoria.

20. Care este cel mai întins lac glaciar din România?

a. Lacul Bucura.

b. Lacul Zănoaga Mare.

c. Lacul Mioarelor.

21. Hiperplazia înseamnă...

a. Lipsa acută de globule albe.

b. Contracţia necontrolată a muşchilor feţei.

c. Creşterea anormală a numărului de celule din corp.

22. Insula Crăciunului este un teritoriu al cărei ţări?

a. Belize.

b. Australia.

c. Marea Britanie.

23. În ce clădire se află fresca pictată de Costin Petrescu ilustrând 25 de momente importante ale istoriei României?

a. Palatul Victoria.

b. Ateneul Român.

c. Palatul Parlamentului.

24. Ce cântăreaţă a făcut celebră piesa „Sanie cu zurgălăi“?

a. Maria Tănase.

b. Maria Ciobanu.

c. Maria Lătăreţu.

25. Cum se numea circul din romanul „Fram, ursul polar“, de Cezar Petrescu?

a. Troţki.

b. Struţki.

c. Framski.

26. Care a fost cetatea-fortăreaţă din Moldova necucerită în timp de război, dar demolată pe timp de pace, din ordinul turcilor?

a. Cetatea de Scaun a Sucevei.

b. Cetatea Hotin.

c. Cetatea Orhei.

27. Cum se numeşte oraşul din nordul Finlandei cunoscut drept „casa lui Moş Crăciun“?

a. Rovaniemi.

b. Laponia.

c. Kemi.

Răspunsurile corecte:

1. a. Ingemar Stenmark.

2. c. Episcop.

3. b. Hermes.

4. b. Ştefan Hepites.

5. a. Rusia, SUA, Canada, Norvegia şi Danemarca.

6. b. Margot Robbie.

7. c. Cele paisprezece puncte.

8. c. Himalaya.

9. b. The Beatles.

10. a. Ivan Aivazovski.

11. a. Ivan Aivazovski.

12. b. Zair.

13. a. Franţa.

14. b. Bill Clinton.

15. b. John Douglas Cockcroft.

16. c. Piotr Ilici Ceaikovski.

17. b. „Slap Shot“/ „Furie pe gheaţă“.

18. a. Indonezia.

19. b. Maria I.

20. a. Lacul Bucura.

21. c. Creşterea anormală a numărului de celule din corp.

22. b. Australia.

23. b. Ateneul Român.

24. c. Maria Lătăreţu.

25. b. Struţki.

26. a. Cetatea de Scaun a Sucevei.

27. a. Rovaniemi.