Solstiţiul de iarnă. Tradiţii şi superstiţii. De ce nu e bine să ieşi singur pe stradă în cea mai lungă noapte din an?

Începutul iernii astronomice este marcat de solstitiul de iarnă, adică de momentul când apune soarele în cea mai scurtă zi din an şi începe noaptea cea mai lungă a anului. În anul 2021 solstiţiul de iarnă are loc pe 21 decembrie, la 17 h 59 m, ora României. Odată ce acest moment a trecut, durata zilelor va creşte, iar durata nopţilor va scădea până la momentul solstiţiului de vară.



Ce înseamnă solstiţiul de iarnă?

Solstiţiul de iarnă marchează prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică şi cea mai scurtă zi din an. Acest eveniment astronomic este legat de mişcarea anuală a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecinţa mişcării reale a Pământului în jurul Soarelui. La data solstiţiului de iarnă, pe 21 decembrie, Soarele răsare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est şi apune tot cu acelaşi unghi spre sud faţă de punctul cardinal vest. Aşadar, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 de minute, iar noaptea va fi şi mai lungă, de 15 ore şi 10 minute, se arată pe site-ul Observatorul Astronomic Amiral Urseanu.

Solstiţiul de iarnă. Cea mai lungă noapte din an. Tradiţii şi superstiţii

Solstiţiul de iarnă este însoţit de o serie de credinţe populare şi de superstiţii, care transformă cea mai lungă noapte din an, într-una plină de magie.

În general, în tradiţia populară solstiţiul este perceput ca o luptă între bine şi rău, între lumină şi întuneric. Iată câteva dintre cele mai cunoscute traditii şi superstitii legate de solstiţiul de iarnă!.

Nu este bine să fii singur în cea mai lungă noapte din an, ci să cauţi compania celor dragi. Se spune că dacă solstiţiul te găseşte singur în casă, atunci vei fi singur până la următorul solstiţiu.

