„Secretele“ unei căsnicii fericite, în viziunea bărbaţilor:„Certaţi-vă pentru a găsi o soluţie, nu pentru a avea dreptate!“

Deşi este un subiect discutat mai des de către femei decât de bărbaţi, tainele unei căsnicii fericite sunt adesea puse de către societate pe umerii femeii. Ea trebuie să dea dovadă de iubire, blândeţe şi înţelegere faţă de partener. Însă, surprinzător sau nu, întrebarea a început să apară şi în rândul bărbaţilor. Aşa s-a ajuns ca unul dintre chestionarele site-ului Reddit să conţină exact această întrebare: „Care este secretul unui mariaj longeviv?“Iar bărbaţii au răspuns, încercând să ofere sfaturi cele mai bune despre cum au reuşit să aibă o căsnicie fericită:

„Certaţi-vă pentru a ajunge la o soluţie, nu pentru a avea dreptate“

Scopul unei discuţii în contradictoriu nu este acela de a demonstra că aveţi dreptate. Obiectivul este rezolvarea problemei prin găsirea unei soluţii care să fie acceptată de ambii partenerei, recomandă unuş dintre utilizatorii site-ului.

„Nu dezvoltaţi dependenţe unul faţă de celălalt“

Cele mai puternice relaţii sunt acelea între doi parteneri care se simt complet independenţi, puternici şi fericiţi pe cont propriu. Nu dezvolta o dependent faţă de ea şi nu-ţi împovăra partenera cu datoria de a te face fericit.

„Creativitatea este cheia unui mariaj reuşit“

„Foloseşte-ţi creativitatea pentru a găsi noi modalităţi de a-i face viaţa mai bună, în moduri la care nu s-ar fi putut gândi“. Bărbatul care a oferit acest sfat pe reddit.com povesteşte că soţia sa avea problem cu somnul. Înainte de culcare, îşi amintea toate lucrurile pe care le avea de făcut a doua zi. Aşa că, a decis să îi atragă atenţia invitând-o să-l privească în timp ce se joacă pe calculator. A ales cele mai plictisitoare jocuri, în acest fel reuşind să-şi adoarmă rapid soţia.

„Partenera ar trebui să fie o prioritate pentru mine“

„Am învăţat acest secret din căsnicia de 34 de ani a părinţilor mei“, povesteşte un alt utilizator al site-ului. „Dincolo de iubirea pentru copiii lor, atenţia tatălui meu pentru partenera sa a fost pe primul loc. Întotdeauna.“

Respectă-ţi soţia într-atât cât să te poţi abţine de la a spune o glumă „bună” despre mariajul vostru

Sunt des întâlnite cazurile în care partenerii fac glume despre soţie sau relaţia lor atunci când sunt între prieteni. Chiar dacă poate ţi se pare că este un mod bun de a capta atenţia şi simpatia celor din jur, s-ar putea să o pierzi pe cea a soţiei, mărturiseşte un alt bărbat.

„Gătiţi unul pentru celălalt“

„Învaţă să găteşti. Nu este chiar atât de greu şi nici nu-ţi va ştirbi masculinitatea. Mai mult, este unul dintre lucrurile pentru care soţia te va lăuda şi va face pace cu tine atunci când greşeşti.

„Ai grijă să ştie că are cine să o asculte“

Când ajunge acasă, nu uita să o întrebi cum i-a fost ziua şi arată-ţi disponibilitatea de a o asculta dacă are nevoie. Las-o să vorbească şi nu o întrerupe cu posibile soluţii pe care le găseşti problemelor ei. În comparaţie cu bărbaţii care vor să găsească soluţii, femeile vor mai întâi empatie şi doar apoi pot asculta posibile soluţii.

„Fidelitatea mi-a salvat căsnicia“

„Infidelitatea nu se uită niciodată. Nu vă trădaţi partenera. Antrenaţi-vă creierul pentru a opri atracţia faţă de alte femei. Capcanele infidelităţii încep cu nevinovatele flirturi, iar de aici se poate ajunge rapid la pierderea famieliei“.

„Aminteşte-i că este o persoană importantă pentru tine!“

„Ea este importantă. Aşa am scris initial. Apoi am şters şi am rescris. De fapt, trebuie să- iarăţi că este importantă pentru tine. Când vine acasă şi începe să-ţi povestească despre cum i-a fost ziua, încetează să mai priveşti ecranul telefonului. Arată-i că o asculţi şi că te interesează ce se întâmplă în viaţa ei“, recomandă un alt bărbat pe site-ul reddit.com