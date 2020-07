Povestea tânărului diagnosticat cu cancer pentru care s-a mobilizat un întreg oraş: oamenii licitează biciclete, mobilier sau chiar servicii de frizerie

Cei care au auzit de Zimnicea probabil ştiu numele acestui oraş de la ora de geografie, unde au învăţat că este cel mai sudic punct al ţării, sau din poveştile despre cutremurul din 1977, când legenda spune că oraşul ar fi fost „ras de pe faţa pământului".

Dar, în 2020, Zimnicea merită să fie din nou adus în atenţie datorită modului în care oamenii de aici s-au mobilizat în momentul în care au aflat că un tânăr zimnicean de 32 de ani a fost diagnosticat cu cancer şi singura lui şansă de vindecare este un tratament în valoae de 100 000 euro ce poate fi făcut numai în Viena.

Este important de menţionat că situaţia financiară a oamenilor de la sud de Dunare este una destul de grea, majoritatea fabricilor fiind închise în urmă cu câţiva ani, mulţi rămânând fără locuri de muncă. Micile lor donaţii în bani au fost prea mici în comparaţie cu suma de care este nevoie, aşa că zimnicenii au găsit ca soluţie licitaţiile cu servicii sau obiecte pe care le-au ofertit contra donaţiilor pentru Florin. S-au mobilizat, au făcut un grup pe Facebook şi au început să posteze bijuterii, biciclete, jenţi de maşină, corpuri de mobilier sau chiar servicii de asigurări. Inclusiv frizerul unde se tundea tânarul a ales să doneze banii pe care îi încasează din serviciile sale, iar una din terasele din oraş a anunţat că donează o parte din încasări.

Povestea lui Florin:

„Dumnezeu m-a supus la o încercare grea. Povestea mea a început acum aproximativ o lună, când am simțit că ceva este în neregulă cu corpul meu. Am experimentat primele simptome: o durere acută în piept care a venit cu inflamarea părţii stângi a corpului ( braț, piept, gat). După mai multe investigaţii la un spital privat și după două săptămâni petrecute internat la Spitalul Militar din Bucureşti, dar fără rezultate concrete de diagnosticare, am ajuns în Viena, la Clinica privată Confratenitat. În Viena am fost diagnosticat cu Limfom Non Hodgkin celule tip B,stadiul IIA (un tip de cancer al sângelui, al celulelor limfatice)“, povesteşte Florin Toader într-o postare pe reţelele de socializare.

Tot la Viena ar trebui să facă şi tratamentul cu imuno-chimioterapie ( R-CHOP) unde i s-a dat un prognostic al vindecării de 90%. Are nevoie de 6 ședințe de chimioterapie și 8 ședințe de imunoterapie, costurile tratamentului ridicandu-se la aproximativ 100.000 euro.

Trebuie menţionat că organizarea licitaţiilor este doar un prim pas. Pentru a strânge banii necesari tratamentului, comunitatea ar trebui să reuşească să vândă produsele şi serviciile oferite.

Cei care vor să se alăture campaniei pot participa la licitaţii sau pot face donaţii în bani.

IBAN: RO92 RZBR 0000 0600 1586 5318

Titularul contului: Toader Florin

REVOLUT : 0766735307