Povestea soacrei care s-a îmbrăcat în rochie de mireasă la nunta fiului: ce spune nora sa. Imaginea cu cele două a devenit virală

Amy Pennza este tânăra care a postat pe Twitter o fotografie de la nunta ei, în care atât ea, cât şi soacra ei poartă rochii de mireasă.

Pennza a dezvăluit că soacra sa a crescut în „sărăcie extremă“ şi că din cauza experienţelor din copilărie este foarte economă, căutând preţuri mici, iar probabil acea rochie era la promoţie.

„A crescut într-o sărăcie extremă. Atunci când era copil, era atât de flămândă încât se furişa în bucătărie şi mânca resturile rămase. Indiferent de banii pe care-i aduni, există mereu o teamă care te urmăreşte că totul va dispărea şi vei ajunge din nou săracă. E cunoscută pentru economiile pe care le face şi pentru sacrificiile pe care le face pentru a aduna bani. Aşa se face că atunci când a văzut această rochie la un preţ redus nu s-a putut abţine să n-o ia. În plus, trebuie să recunoaştem, a făcut ca nunta noastră să fie de neuitat“.

„Soacra mea a purtat o rochie de mireasă la nunta mea“, a scris Pennza în descrierea fotografiei în care ea şi soacra ei stau una lângă cealaltă şi, la prima vedere, nu îţi dai seama care este mireasa.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps