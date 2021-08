Tiny Houses este un concept care creşte în popularitate de la an la an peste tot în lume, datorită sutelor de clipuri video de pe YouTube cu experienţa cuplurilor care au făcut acest pas sau chiar a show-urilor TV precum „Living big in a tiny house”. A început în Statele Unite ale Americii, urmare a unor evenimente care au destabilizat piaţa imobiliară din ţară şi a continuat să fie un concept de lifestyle pe care tot mai mulţi oameni vor să-l îmbrăţişeze.

Şi în România această mişcare a devenit din ce în ce mai cunoscută, iar românii îşi doresc mai multe evadări într-un colţ de natură sau în afara oraşului pentru a scăpa chiar şi pentru câteva zile de grijile cotidiene. Dar cei care au în plan astfel de vacanţe se lovesc de întrebări precum unde stăm?, cât ne costă? sau mai sunt locuri?

Un proiect 100% românesc

Căsuţa din natură nu este doar un produs inovator ci şi un concept de lifestyle menit să fie ca o oază de relaxare şi de evadare din oraşul aglomerat. Căsuţele au fost proiectate de partenerii fabricanţi de la Piatra Neamţ şi Miercurea-Ciuc, iar mobilierul a fost realizat în fabricile Mobexpert din Târgu Mureş.

"Ne-am îndrăgostit de la bun început de aceste căsuţe „Tiny House”! Sunt elegante, cochete, versatile, au tot ce le trebuie pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de natură, pentru a alerga şi a vă juca cu copiii în zonele de relaxare de afară. Spaţiul din interior este confortabil, având o zona de dormit, o bucătărie utilată şi o baie spaţioasă. La munte sau la mare, oriunde vă veţi simţi ca acasă. Vara sau în anotimpurile mai reci, căsuţa oferă tot confortul, aer condiţionat şi încălzire în pardoseală. Şi nu ne vom opri aici, cu siguranţă că vom continua sa îmbunătăţim experienţa voastră în căsuţele din natură şi vom veni cu idei inovatoare.", spune Dan Şucu, fondator şi proprietar Mobexpert.

Orice loc devine acasă

O „tiny house” este o căsuţă de mici dimensiuni, astfel că poate fi amplasată în orice spaţiu pentru a fi folosită ca locuinţă permanentă sau casă de vacanţă, şi nu numai: poate deveni o anexă pentru oaspeţi, biroul tău din natură, o zonă de relaxare, un spaţiu dedicat evenimentelor sau chiar unul de închiriat în regim hotelier.

Tiny house este disponibilă pe site-ul Mobexpert în două variante: căsuţă mobilă pe trailer şi căsuţă fixă.

Căsuţa mobilă măsoară 2,55 m lăţime şi 6,66 m lungime şi poate fi cumpărată împreună cu un trailer înmatriculabil, aceasta având dimensiunile potrivite pentru a putea circula pe drumurile publice. Căsuţa mobilă poate fi folosită imediat ce a fost amplasată la mare sau la munte, va trebui doar conectata la curent şi utilităţi. Astfel, poate fi transportată oricând, oriunde, fiind potrivită pentru persoanele care plănuiesc să se deplaseze dintr-un loc în altul. Preţul acestei construcţii porneşte de la 23.499 euro+TVA.

"Căsuţele „Tiny House” au venit la momentul potrivit pentru a completa colecţia Mobexpert. Este un produs inovator, absolut superb, care încurajează petrecerea timpului liber afară, in natură, departe de oraşul aglomerat. Orice moment este un prilej bun pentru relaxare, aşa că, nu va rămâne decât să vă mutaţi reşedinţa de weekend în căsuţele voastre cochete şi confortabile." Spune Adelina Badea, CEO Mobexpert.

Varianta fixă dispune de un spaţiu ceva mai generos: 3,2 m lăţime şi 7 m lungime. Aceasta va fi amplasată pe o fundaţie cu piloni oriunde se doreşte, fiind destinată celor care vor să rămână stabiliţi într-un singur loc. O căsuţă fixă poate fi achiziţionată cu un preţ începând de la 25.399 euro+TVA.

Căsuţele sunt echipate standard pentru a putea fi folosite cât mai rapid după achiziţie. Echiparea standard include finisajele (parchet, pereţi vopsiţi, etc.), aerul condiţionat, baie complet utilată cu boiler, încălzire în pardoseală şi corpurile de iluminat pentru exterior şi interior.

Mobexpert pune la dispoziţie mobilierul pentru dotarea căsuţelor, maximizând spaţiul avut la dispoziţie cu spaţii pentru depozitare generoase, o bucătărie utilată cu plită, chiuvetă şi frigider, o baie spaţioasă, un spaţiu de dormit cu depozitare şi o zonă de dining multifuncţională, potrivită atât pentru a servi masa, cât şi pentru a lucra. Tot ce trebuie să faci este să racordezi construcţia la utilităţi (apă, canalizare, energie electrică) şi căsuţa e gata de locuit.

Mai multe detalii legate de căsuţa mobilă şi cea fixă sunt disponibile pe site-ul Mobexpert.

Construite sustenabil, în România

Căsuţele Mobexpert vin în întâmpinarea unei cereri tot mai mari de produse sustenabile pe piaţa autohtonă, astfel că în producţie se folosesc doar materiale naturale, în combinaţie cu tehnologii inovative şi arhitectură modulară pentru un design inovativ. Construcţia acestora are un impact minim invaziv asupra mediului, procesul tradiţional fiind transformat în unul mai rapid, fiabil, fără zgomot şi ecologic.

Căsuţa mobilă este expusă în magazinul Mobexpert Pipera din Bucuresti, urmând să fie disponibile în toate magazinele Mobexpert din ţară. Căsuţele fixe sunt expuse în magazinele din Bucureşti, Pipera şi Băneasa, în Braşov, Constanţa şi Iaşi.

Cu ajutorul acestui proiect inovativ, Mobexpert îşi continuă misiunea de a îmbunătăţi viaţa clienţilor, rămânând conectat la nevoile lor şi sprijinindu-i în transformarea casei în acasă. Vine în completarea altor iniţiative precum cea de Augmented Reality sau planificatorul de buget menite să ofere o experienţă mai bună de cumpărare.

Despre Grupul Mobexpert

Grupul Mobexpert a fost înfiinţat în 1993 şi este o companie 100% românească, deţinută de antreprenorul Dan Şucu. Reţeaua regională a Mobexpert numără, în prezent, 26 de hipermagazine şi magazine. Ȋn România, reţeaua cuprinde hipermagazine în Bucureşti, Braşov, Suceava, Piteşti, Sibiu, Iaşi, Oradea, Constanţa şi alte peste 15 de magazine de mai mici dimensiuni. Grupul Mobexpert are 2.100 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de aproximativ 230 milioane euro. Grupul Mobexpert deţine, de asemenea, opt fabrici de mobilă care produc pentru piaţa românească şi pentru export. Grupul Mobexpert include şi 5 magazine Mobexpert Outlet dedicate ofertelor speciale, situate în Bucureşti (in zonele Pipera, Pantelimon, Militari), Suceava şi Constanţa şi un magazin online (www.mobexpert.ro).