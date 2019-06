Într-o atmosferă relaxată, la un pahar de vin, Anamaria Căpăţineanu şi Alina Andreea Duculescu, fondatoarele Gavia Concept – Studio de Design Interior, au deschis un dialog live despre ultimele trenduri în design interior şi despre variatele surse de inspiraţie în cele peste 100 de branduri descoperite pe www.sensodays.ro dar pe care le-au şi experimentat în unul din cele două showroom-uri din Bucureşti, mai exact, Băneasa, Strada Bilciuresti nr. 20-22, locul care a găzduit acest eveniment.

Adina Halas, Cristina Cioran, Carmen Brumă, Majda, Roxana Iliescu, şi mulţi alţii au acceptat provocarea #mysensodays de a îşi descoperi propriul stil de comfort şi relaxare pentru locul în care cu toţii ne simţim cel mai bine, cu atât mai mult cu cât trend-urile anului 2019 ar putea fi sumarizate în principala tendinţă care este sinonimă cu plăcerea de a veni acasă.

Am aflat lucruri interesante despre personajul SensoDays, despre prietenii pe care i-a adunat în peste 15 ani de experienţă în domeniul home&deco, am experimentat texturile culorilor din natură alături de producatorul italian de canapele handmade, Gamma Arrendameti şi ne-a cuprins puţin toropeala când am încercat să redescoperim comfortul somnului în lenjerii de calitate exceptională, satinate şi prosoape din bumbac egiptean. Sunt foarte simpatici prietenii din gamele Tommy Hilfiger Home, Missoni Home, Descamps.

Am păşit pe teritoriul art&deco de îndată ce am avut contact cu fluiditatea canapelelor Kartell şi am admirat liniile curbe ale scaunelor Clapp by Patrica Urquiolla. Doar ne-am putut imagina o seară cu relaxarea oferită de o baie aromată în minunata cadă Palomba de la Laufen.

Am descoperit masa perfectă, cu finisaj de marmură care în combinaţie cu colecţia de farfurii Vileroy & Boch şi scaunele Philippe Starck Kartell au determinat acel WOW care nu poate fi surprins în mod normal în cuvinte.

Seara de 18 iunie a fost şi este o invitaţie adresată tuturor de a îşi descoperi stilul personal, de a se exprima pe sine chiar prin obiectele şi decoraţiunile interioare pe care le alege.

Tendinţele sunt surse de inspiraţie atunci când te pregăteşti să îţi amenajezi casa sau doar să îţi împrospătează spaţiul. Nu trebuie totusi uitat că ceea ce face un interior unic este tuşa personală pe care o adaugi, iar SensoDays te invită să o faci inspirat de prietenii care îi umplu casa, de aici şi programul #mysensodays despre care am vorbit cu ocazia evenimentului de Marţi, 18 iunie.

Iată doar câtiva dintre prietenii cu care ne-am întâlnit acasă la SensoDays

Kartell, o serie incredibilă de produse de mobilier si produse de iluminat - care au devenit nu doar o parte a peisajului interior, ci şi adevărate icoane ale designului contemporan. Colecţia Kartell este multifuncţională, diversă, uşor de utilizat şi fără îndoială estetică plăcută. Colorate, subtile, senzoriale, transparente şi cu forme unice combinate cu obiecte unice, produsele Kartell sunt instantaneu recunoscute în întreaga lume datorită emotiilor pe care le evocă, funcţionalităţii lor de lungă durată şi calităţii lor necontestat.

Hansgrohe Group - 118 ani de inovare, design şi calitate. Lider de proiectare în sectorul de baie, colaboreaza îndeaproape cu designeri de renume international care combină designul estetic cu funcţionalitatea. Phoenix Design, Phillipe Starck , Patricia Urquiolla, Bouroulec, au creat pentru grupul Hansgrohe de mai bine de 30 de ani. Echipele de creaţie proiectează exclusiv întreaga gamă de duşuri şi mixere a mărcii de calitate. Hansgrohe lucrează la crearea unei înţelegeri inteligente între design, funcţionalitate şi comoditate.

Max Benjamin ale căror colecţii şi difuzere de parfum, lumânari parfumate, pentru casă şi maşină deopotrivă, sunt apreciate în întreaga lume pentru design-ul contemporan… te face să te gândeşti ce ar spune olfactivul dacă s-ar afla în dialog cu vizualul…

Maison Berger, în viaţă de 120 de ani cu misiunea esenţială de purificare a aerului din interior, este exemplul perfect de olfactiv care întâlneşte vizualul – difuzere de parfum în forme atractive şi cu note de parfum speciale, unele dintre ele chiar obiecte de artă. De asemenea grija pentru mediu se reflectă în colecţiile de lumânări organice. Parfumerii Maison Berger explorează aromacologia şi studiază influenţa mirosurilor în mintea noastră. Cu puţin timp în urmă, au creat Aroma, o gamă bazată pe uleiuri esenţiale şi beneficiile lor emoţionale. Missoni Home, Tommy Hilfiger Home, Villeroy &Boch, Descamps, Axor, Ideal Standard, Steinberg, Diesel Living, Duravit, Zwiesel 1872 şi mulţi alţii. Vă invităm să le descoperiţi la SensoDays acasă şi vă lansăm provocarea să descoperiţi design-ul personal al tuturor simţurilor.

SensoDays se trăieşte cu personalitate şi atitudine, în stilul personal al fiecăruia dintre clienţii care i-au trecut pragul cu un click. SensoDays este despre oameni şi comfortul locului în care aceştia aleg să îşi petreacă timpul. O propunere despre a vedea cum arată auzul, despre a auzi cum miroase liniştea locului în care te reuneşti seară de seară cu familia, despre a gusta culoarea zilelor în care faci doar ce vrei tu să faci.

SensoDays crede că fiecare persoană are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea întreaga echipă susţine viziunea că visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care, de 15 ani, www.sensodays.ro reuşeşte să recomande şi să ofere cele mai interesante, mai versatile şi mai noi produse şi colecţii ale brandurilor cu reputaţie in domeniul băilor, bucătăriilor şi al decoraţiunilor interioare. Pentru SensoDays fiecare persoană are o filosofie unică de viaţă şi este misiunea asumată de a o ajuta să o implementeze în casa visurilor sale.

Cu o experientă de peste 15 de ani în managementul categoriilor, sute de furnizori auditaţi permanent şi o logistică impecabila cu livrare în toată ţara SensoDays te invită să adaugi o notă personală.

#mysensodays

Pe www.sensodays.ro găsiţi peste 100 de branduri premium, iar pentru inspiraţie vă asteptam în cele două showroom-uri din Bucureşti, Băneasa, Strada Bilciuresti nr. 20-22 şi Ştirbei Voda 160-162.