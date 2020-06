Astrologul Maria Sârbu, despre influenţa eclipsei de lună asupra fiecărei zodii: „Apar noi căi de învăţare şi afirmare intelectuală“

Berbec

Ai nevoie sa îţi analizezi anxietatea şi să înveţi acceptarea şi validarea propriei persoane. Puterea proprie nu va mai fi o alegere în viitor, va fi o certitudine. Riscul de a pierde din frică sau din negativitate este real în această perioadă. Ce ramane în urma unui eşec? Rămâi tu, şi ai nevoie să te apreciezi. Acesta este modul în care vei pune noi caramizi în procesul de învăţare. Atenţie la nevoia partenerului de distracţie şi de declaraţii.

Taur

Lipsa de putere în plan financiar şi de încredere în divinitate îţi pot clătina stabilitatea, accentuându-ţi teama cu privire la posibile pierderi. Ai nevoie de idei noi pentru dezvoltarea unui business. În plus, perioada urătoare îţi va schimba viaţa spre o conexiune spirituală mult mai activă. Te poţi certa cu divinitatea sau renunţa la acele părţi din propria personalitate care au consumat mult din energia ta pozitivă.

Gemeni

Eclipsele din 2020 şi 2021 sunt un punct de cotitură pentru tine. În această prioadă, fie creşti pe toate planurile fie cazi de pe piedestal. De fapt, ceea ce îţi oferă aceste energii sunt idei noi despre cel/cea care trebuie sa devii. Pagini noi din viaţa ta se vor scrie cu fiecare zi care trece în următorii ani. Totul se va mişca cu putere, fără să poţi schimba acest lucru. Cu timpul, vei simţi că trăieşti pe o vibraţie diferită. Fii pregătit să îţi iei viaţa în propriile mâini şi să devii varianta ta cea mai bună. Este posibilă o despărţire, dacă relaţia actuală te împiedică să evoluezi.

Rac

Eclipsa de lună aduce experienţe care îţi vor schimba rutina, modul de a gândi şi comportamentul şi te vor pune în faţa faptului împlinit de a fi responsabil sau de a învăţa din greşeli.

Lipsa ta de putere interioară poate degenera în probleme de sănătate sau nedreptăţi pe care le poţi atrage. Se întrevede o nouă pasiune sau o puternică implicare cu mult devotament către acest nou drum. Probabil te gândeşti chiar la demisie.

Leu

Tu, cel care îţi doreşte putere şi strălucire eşti acum într-un stres care te coboară în cele mai puternice temeri. Ai nevoie să te opreşti din asumarea de riscuri şi să termini cu adicţiile, prieteniile vicioase şi pasiunile periculoase. Pentru a-ţi recâştiga puterea ai nevoie de anturaje noi, de creativitate, de noutate şi de autenticitate. O nouă putere pe care începi să o creezi prin propriile idei ce se vor naşte de acum.

Fecioară

Ai nevie de o puternică schimbare de optică, de concepte şi de metode, ori lipsa de putere te va frustra şi va scoate din tine tot ce nu ai reuşit să înveţi în ultimi 20 ani. Ai nevoie de evoluţie pe toate domeniile vieţii tale, iar pentru asta nu vei reuşi să întârzii cu amanunte şi detalii. Va trebuie să te mobilizezi în a-ţi vedea viitorul şi în a-ţi pune ideile în practică. Posibil că te gândesti la schimbarea casei, oraşului sau poate chiar la divorţ.

Balanţă

Eclipsa de lună aduce idei noi care te vor ajuta să creşti în viitor şi filosofii de evoluţie. Echipa unui mental colectiv poate începe cu cel puţin două persoane, care discută cu încredere şi stimulează creşterea fiecărueia dntre acestea. O echipă de doi este menirea ta. Poţi avea certuri cu cei lipsiţi de încredere sau de credinţă. Lipsa puterii venită din lipsa de credinţă este un aspect care te îngrijorează dar îţi şi stimulează nevoia de cunoaştere. Puterea ta este în inteligenţă şi în natura ta, slabiciunea poate naşte noi puteri.

Scorpion

Eclipsa îţi aminteşte să-ţi focusezi atenţia pe interesele financiare, să fii pragmatic şi să te menţii cu picioarele pe pământ. Excesele şi lipsa de încredere pot să te ducă la pagube sau risipă de bani. Dacă vrei să te bucuri de puterea de a parcurge cu bine labirintul viitorului, ai nevoie de o schimbare a mentalităţii. Dacă nu-ţi gestionezi emoţiile, poţi pierde un business sau poţi renunta la un proiect important. Pentru lucruri durabile ai nevoie mai mult decât de intuiţie şi de inteligenţă emoţională. Este vremea unei noi transformări.

Săgetător

Primeşti reproşuri de la toţi ai tăi şi ai nevoie de schimbări pentru a putea obţine înţelegere în cuplu. Eclipsa îţi cere mult efort personal, altfel poţi ajunge să te pierzi într-un abis. Învaţă să-ţi păstrezi credinţă în valorile tale. Lasă excesele şi fricile, comunică, întelege, învaţă. Un nou tu se va naşte după aceste eclipse ale anului. Fii pregătit să te echilibrezi prin grijă permanentă asupra a ceea ce simţi.

Capricorn

Pentru tine apar drumuri care duc spre alte responsabilităţi şi un plus de efort, dar şi un plus de credinţă şi incredere reală, profundă. Tot ce este superficial te duce în naivitate şi acolo vei avea un plus de responsabilităţi. Eşti pe drumul maturizarii, nu mai ai timp să te minţi şi nici să leneveşti. Poţi resimţi probleme de sanatate.

Vărsător

Pe lista ta de obiective ai nevoie de noi taskuri: credinţă adevarată, reală. Poţi risca încă 20 de ani de naivitate sau prietenii vicioase ori te poţi retrage într-o nouă etapă din viaţa ta. Îţi vei crea valori noi şi autenticitate. Vei învăţa noi tehnici care îţi vor asigura un viitor cursiv şi fără blocaje. Regăseşte credinţa şi desprinde-te de prietenii care te duc la risipa sau în malefic.

Peşti

Eclipsa îţi aduce lecţii de personalitate puternic transformatoare şi metamorfoza personalităţii. Autosabotajul şi lipsa stimei de sine vor dispărea din alegerile tale, sau cel puţin asta vrea viaţa de la tine. Dacă vrei să crezi că iubeşti necondiţionat, atunci iubirea divină şi cea de sine face parte din acelaşi concept pe care undeva l-ai scindat. Ai nevoie de informaţii despre propria familie şi tot acolo ai nevoie să creşti vibraţia pe parcursul următorilor ani. Familia are nevoie de tine.