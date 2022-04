Astfel, creezi nu doar amintiri frumoase cu copilul tău ci îl ajuţi totodată să descopere mediul înconjurător, să îşi dezvolte imunitatea, abilităţile sociale, şi corpul care este în permanenţă dezvoltare în copilărie. În primii ani de viaţă a lui bebe este esenţial să îl poţi transporta în siguranţă, uşor, şi rapid, iar tricicleta poate fi una dintre cele mai bune soluţii. Prichindelul tău va fi cu siguranţă încântat să se plimbe, şi să exploreze lumea cu propriul lui „mijloc de transport”.

Descoperă în continuare şase motive importante pentru care merită să achiziţionezi o tricicletă.

1. Siguranţa copilului este cel mai important aspect pentru orice părinte, motiv pentru care şi mijlocul lui de transport trebuie să fie la fel. Tricicletele sunt produse sigure, comode pentru bebe, iar raportul calitate-preţ este foarte bun.

2. Activitate în aer liber - este recomandat să petreci timpul liber la aer curat împreună cu cel mic, deoarece este benefic, şi sănătos pentru amândoi. În acest sens, tricicleta este perfectă fiind creată special pentru utilizarea în aer liber, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, etc. Tu îl poţi transporta uşor, în siguranţă, iar el se va distra de minune pe tot parcursul „excursiei”.

3. Dezvoltarea abilităţilor motrice – tricicleta „pune la treabă” o grupă mare de muşchi pe parcursul folosirii în special la nivelul membrelor inferioare, deoarece copiii nu au muşchii dezvoltaţi (motricitate dură); prin atingere (butoane, claxon, etc.), şi palparea volanului se dezvoltă abilităţile motrice fine.

4. Încredere în propriile puteri - o tricicletă are funcţii (suport sticlă, ghidon şi tijă de împins cu protecţie termică, suport picioare pliabil, sistem de direcţie integrat, tijă direcţie ajustabilă pe înălţime, ş.a.), şi accesorii diverse (claxon, pedale, coş jucării, etc.). În momentul în care cel mic o foloseşte, i se dezvoltă capacitatea de coordonare atunci când trebuie să ia corect virajele, să depăşească obstacole, ori să se deplaseze în viteză. Pe măsură ce învaţă să meargă pe tricicletă va avea mai multă încredere în propriile puteri, va avea impresia că are mai multă independenţă, şi că se descurcă singur. Aceste lucruri sunt esenţiale pentru dezvoltarea timpurie a stimei de sine!

5. Dezvoltare socială - în momentul în care ieşi la plimbare cu copilul tău, acesta îşi dezvoltă abilităţile sociale. Intră în contact cu alţi copii în parcuri, locuri de joacă, şi învaţă să facă parte dintr-o colectivitate. Totodată, îşi exersează capacitatea de înţelegere, comunicare, compasiune, şi compromis. La toate aceste beneficii contribuie şi tricicleta, pentru că este unul dintre cele mai utilizate produse de către cel mic în copilărie.

6. Antrenament pentru mersul pe bicicletă – tricicleta îl antrenează pe copil foarte bine pentru mersul pe bicicletă. Deja este obişnuit cu menţinerea echilibrului, atenţie distributivă, pedale, frâne, şi ghidon. Odată ce stăpâneşte bine tricicleta se poate ca în curând să se simtă pregătit să înveţe mersul pe bicicletă!