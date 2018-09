VIDEO Mercedes-Benz EQC deschide un nou capitol în istoria constructorului german

Mercedes-Benz ne-a introdus în viitorul său electric încă din 2016 la salonul auto de la Paris unde a prezentat Generation EQ. A sosit timpul pentru primul produs de serie, este vorba despre Mercedes-Benz EQC – un SUV similar din punct de vedere al dimensiunilor cu GLC. Un model cu o lungime de 4.761 mm, o lăţime de 1.884 mm, o înălţime de 1.624 mm şi un ampatament de 2.873 mm.

Din punct de vedere al designului, o nouă parte frontală, una care evident doreşte să introducă identitatea vizuală a diviziei EQ, o nouă semnătură luminoasă pentru faruri, un profil care aminteşte destul de mult de GLC, dor că EQC vine cu o linie mult mai descendentă a spatelui, un mix între SUV şi SUV Coupe. Un interior care preia tema de la GLC, desenul panourilor interioare de la portiere, linia inferioară a consolei centrale şi tunelul median, dar introduce şi elemente noi.

Vorbim despre un tablou de bord care renunţă ca clasicele ceasuri şi adoptă cele două display-uri introduse de A Class. Au fost redesenate şi gurile de ventilaţie, introdus pe tunelul median noua unitate de control întâlnită şi în noul A Class.

Da, noul EQC vine echipat cu sistemul MBUX, dar care dispune de funcţii specifice EQ. Este vorba despre afişarea autonomiei, despre fluxul de energie, modul de încărcare. Modelul dispune de un sistem de navigaţie optimizat pentru vehicule electrice, moduri de rulare specifice, iar prin intermediul interfeţei pot fi programate timpii de încărcare, orele de plecare. EQC permite programarea sistemului de climatizare via MBUX sau prin aplicaţia Mercedes me pentru a avea un interior la temperatura dorită în momentul plecării. Sistemul de navigaţie propune cele mai rapide rute, luând în calcul cei mai mici timpi de încărcare. Evident, sistemul de navigaţie are o listă completă cu staţiile de încărcare disponibile.

Mercedes-Benz EQC este un model electric dezvoltat de la zero, chiar dacă îmbracă o haină ceva mai convenţională din punct de vedere al designului decât Jaguar I-Pace, spre exemplu. În podea, între cele două punţi, este amplasată o baterie lithiu-ion cu o capacitate de 80 kWh şi o masă de 650 kg. Este o baterie răcită cu lichid care hrăneşte două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte. Puterea combină a celor două motoare este de 300 kW-408 CP şi 765 Nm. EQC are o viteză maximă limitată electronic la 180 km/h şi accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,1 secunde. Modelul are patru moduri de rulare predefinite – Comfort, Eco, Max Range şi Sport, plus un al cincilea care adaptează parametrii în funcţie de stilul de condus. Mercedes anunţă un consum mediu de 22,2 kWh/100 km, prin urmare vorbim despre o autonomie de aproximativ 400 km, germanii anunţând una de 450 km conform ciclului NEDC. Datele privind consumul sunt încă provizorii. Totuşi, pentru un model cu o masă de 2.425 kg, valorile dinamice şi pentru autonomie sunt bune. EQC stă bine şi la detalii practice cu un volum al portbagajului de 500 litri, o sarcină utilă de 505 kg şi capacitatea de a tracta o remorcă de 1.800 kg.

În privinţa încărcării, datele sunt încă puţine, Mercedes ne anunţă că bateria poate fi încărcată în 40 de minute de la o capacitate de 10% până la 80% de la o staţie de 110 kW.