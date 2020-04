FOTO Test Drive Renault Captur 1.3 TCe 155 EDC

Estetic, sunt şanse să intuieşti că ai în faţă o nouă generaţie Captur, dar ai fi tentat să crezi că te-ai intersectat cu viitorul Captur, cel care va fi lansat, probabil, prin 2026. Sunt şanse să fiu subiectiv, de fapt designul implică o doză semnificativă de subiectivism, dar noua generaţie se poziţionează pe un podium al celor mai reuşite caroserii din segmentul SUV subcompacte. Captur este construit pe noua platformă modulară CMF-B, ceea ce a condus la o creştere a ampatamentului cu 33 mm, a lungimii cu 105 mm, lăţimea a crescut cu 19 mm, iar înălţimea cu 10 mm. Pentru a accentua caracterul de SUV, şi garda la sol a crescut de la 170 mm la 174 mm.

Am insistat din debutul materialului pe creşterea dimensiuni pentru a adăuga acest detaliu pe lista argumentelor care contribuie la senzaţia de complet a liniei exterioare. Partea frontală este extrem de expresivă, cu faruri full LED încă din echiparea de bază, o grilă care a preluat desenul celei de la prima generaţie, dar care acum este sensibil mai mare. Grupurile optice faţă cu LED integrează acum şi luminile de rulare pe timp de zi care afişează o semnătură luminoasă în forma literei ”C”. Zona inferioară a părţii frontale, prin dispariţia luminilor de rulare pe timp de zi, a câştigat multe grade de libertate privind designul. Astfel, Captur se laudă şi cu o priză de aer masivă, poziţionată în bară şi flancată de două prize verticale care ajută la o optimizarea curgerii aerului spre laterale, prize care ajută şi la o creştere a stabilităţii la rularea în linie dreaptă.

Privit din lateral, Captur conservă linia înaltă a geamurilor laterale şi desenul montantului spate. Privit din spate, modelul este complet nou, predomină o senzaţie de concept car când îţi cade privirea pe grupurile optice LED tridimensionale.

La nivel exterior, noul Captur oferă 90 de combinaţii cromatice pentru personalizare.

Interior

Creşterea în dimensiuni are un uriaş efect pozitiv la interior. Dintr-un Captur intim, care te ”strângea” puţin la umeri, chiar şi pe locurile faţă, noua generaţie oferă un interior aerisit. Locurile faţă au suficient loc între ele pentru a oferi acel spaţiu intim care să-ţi creeze starea de confort. Rămânând la locurile faţă, confortul la drum lung este crescut atât graţie noilor scaune cât şi faptului că zona genunchilor se va sprijini pe consola centrală pe materiale moi. Dar câştigul major se regăseşte la nivelul locurilor spate. Bancheta oferă un şezut cu 40 mm mai lat, ceea ce contribuie la o sprijinire mai bună a picioarelor la drum lung, adică un plus de confort. La cei 1,87 metri înălţime, la prima generaţie, dacă îmi reglam poziţia la volan, cu dificultate mă strecuram în ”spatele meu” pe bancheta spate. Acum nu am mai întâmpinat această problemă. Plusul de milimetri la nivelul umerilor transformă bancheta într-una care poate găzdui cu adevărat trei persoane. Pentru a epuiza rapid această zonă, şi a reveni la locurile faţă, aş mai menţiona faptul că bancheta spate poate culisa pe o distanţă de 16 cm, ceea ce permite portbagajului să evolueze. Cu volumul portbagajului poţi să te joci cu nervii prietenilor, dacă te lauzi cu 377 litri nu minţi, nu minţi nici dacă spui 455 litri( dacă iei în calcul şi spaţiul de sub planşeu). Dacă apelezi la cei 16 cm pe care poate culisa bancheta spate vei obţine 536 litri, ceea ce va putea irita chiar şi un proprietar de combi francez de segment D. Hayonul te va deranja doar dacă ai o înălţime de peste 2.04 metri, acolo este marginea acestuia când este deschis. Înainte de a părăsi locurile spate, aş mai adăuga faptul că acestea pot fi mai uşor aduse la o temperatură dorită graţie gurilor de ventilaţie centrale, iar cele două sloturi USB îşi vor găsi utilizare în ziua de azi.

Un alt element moştenit de la prima generaţie este torpedoul care a rămas o ”lădiţă” ce culisează, care poate adăposti multe şi care oferă un acces bun, fără a deranja pasagerul la nivelul genunchilor când o deschizi. În total, la interior mai sunt disponibili 27 litri sub forma de spaţii de depozitare.

Planşa de bord este dezvoltată în jurul postului de conducere. Francezii au botezat-o ”Smart Cockpit” şi este compusă dintr-un tablou de bord cu display de 9,3 inch sau 10,2 inch şi un display de 9,3 inch dispus portret orientat discret către şofer, care deserveşte sistemul infotainment Easy-Link. Noul sistem de operare reprezintă un pas uriaş înainte, fie că vorbim de grafică, de modul în care se face tranziţia între ecranele configurabile sau de rezoluţia display-ului. Deşi ai fi tentat să crezi că dispunerea portret a display-ului poate afecta vizibilitatea, acesta este poziţionat, în câmpul vizual, preţ de câţiva centimetri sub latura inferioară a parbrizului. În partea stângă a volanului avem un panou pe care se regăseşte şi un buton ce permite ajustarea intensităţii iluminării planşei de bord – aici includem tabloul de bord, consola centrală, iluminarea butoanelor şi a iluminării ambientale. Apropo de iluminarea ambientală, aceasta oferă 8 nuanţe. Revoluţia începută cu noul Clio la capitolul calitatea a materialelor şi asamblării continuă la acelaşi nivel în Captur. Şi da, Captur poate fi echipat Şi cu volan încălzit. Modelul avut la test avea era îmbrăcat în materiale moi şi cu o textură plăcută de la nivelul cotierei în sus.

Modelul testat era echipat cu propulsorul 1.3 TCe în versiunea de 155 CP şi cutie automată EDC cu dublu ambreiaj şi 7 rapoarte. Cu alte cuvinte, ne-am bucurat de consola plutitoare care integrează selectorul drive-by-wire al cutiei de viteze. Un plus la nivel estetic dar şi ergonomic, pentru că au fost create două zone de depozitare. Cea de sus oferă acces la două sloturi USB, cea de jos permite încărcarea prin inducţie a unui terminal mobil. Am apreciat şi faptul că francezii au decis păstrarea unor comenzi simple şi intuitive pentru sistemul de climatizare şi nu l-au ascuns în spatele unor submeniuri ale sistemului infotainment.

La volan

Găsirea unei poziţii corecte la volan este facilitată de reglajele ample atât ale coloanei de direcţie cât şi ale scaunului. La drum, noul Captur se dovedeşte mult mai silenţios. În primul rând zgomotele de la trenul de rulare aproape s-au evaporat, sunt prezente cât să ofere celui de la volan un feedback firesc. Vei sesiza doar un uşor zgomot aerodinamic la vitezele de rulare pe autostradă, adică de la 120-130 km/h în sus. Nici zgomot de rulare de la pneurile de iarnă nu am sesizat la interior, cu excepţia rularii pe o secţiune care prin vară a fost tratată cu criblură... în cest caz s-a resimţit auditiv şi zgomot de rulare.

La prima vedere o suspensie poate o idee mai rigidă, dar este o setare care vine să controleze mişcările unei caroserii care se exprimă pe verticală până la o înălţime de 1.576 mm. Cu alte cuvinte, ruliul este corect controlat pentru un SUV de segment B.

Nu ştiu dacă să-i mai spun ”nou”, dar propulsorul TCe de 1.3 litri încă reuşeşte să mă surprindă plăcut. Lipsit de vibraţii, mai nou o constantă în universul propulsoarelor care ”suferă” de downsizing. Un propulsor silenţios, la drum lung nu îi sesizezi prezenţa, doar în cazul unui kickdown îi vei auzi vociferând.

Cei 155 CP şi 270 Nm îl transformă pe Captur într-un model extrem de dezinvolt. Reprizele sunt surprinzătoare, îţi aduc un zâmbet timid pe chip. Cele 8,6 secunde necesare pentru a ajunge la 100 km/h reprezintă o valoare corectă, iar viteza maximă de 202 km/h surprinde plăcut pentru un SUV subcompact. Într-un urban bucureştean de ora 11, relativ liber, am obţinut un consum mediu de 7,5 litri cu un regim normal de condus. Media după 1.000 km a fost de 8,2 litri, o valoare bună pentru un propulsor supraalimentat de 155 CP.

TEXT - Constantin Ciobanu

FOTO - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Renault Captur 1.3 TCe 155 EDC

Motor – turbo, benzină, L4, 1.333 cmc, 155 CP@5.500 rpm, 270 Nm@1.800 rpm / Transmisie – cutie automată cu dublu ambreiaj EDC, 7 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 202 km/h v. max, 0-100 km/h în 8,6 secunde / Portbagaj – 377/1.275 litri / Rezervor – 48 litri/ Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.227/1.797/1.576, ampatament (mm) – 2.639 / Consum mediu declarat – 6,2 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – de la 15.900