Filosofia de design KODO împlineşte 10 ani de la debut

Când Ikuo Maeda a preluat departamentul de design Mazda în aprilie 2009, şi-a propus un obiectiv ambiţios: Să integreze identitatea companiei în noua direcţie de design spre care se îndrepta Mazda. Să promoveze estetica japoneză astfel încât să atragă publicul din întreaga lume. Să creeze un obiect de o frumuseţe emoţională şi expresivă cu cât mai puţine elemente. Pe scurt: să aducă la suprafaţă însăşi esenţa frumuseţii şi mişcării şi să o infuzeze într-un obiect neînsufleţit. Zece ani şi numeroase premii de design mai târziu, putem spune că viziunea sa a fost un adevărat succes.

Cum a luat naştere KODO

Precum multe alte lucruri în viaţă, designul Kodo a început cu o foaie goală şi cu o întrebare: Cum poate un obiect neînsufleţit să captureze frumuseţea dinamică a vieţii în sine? Şi încă una, aproape la fel de importantă: Cum poate fi comunicată cât mai clar această idee tuturor celor implicaţi în procesul de design?

Când Ikuo Maeda se confrunta cu aceste probleme tocmai fusese numit Head Designer la sediul companiei din Hiroshima şi îşi propusese să redefinească designul Mazda. Viziunea sa era clară: să exprime „sufletul mişcării”, aşa cum a fost descrisă în cele din urmă filosofia de design, în fiecare model Mazda. Dar înainte să se gândească la producţie, Maeda ştia că are nevoie de trei lucruri: În primul rând, de un nume care va surprinde esenţa a ce vrea să facă. În al doile rând, de un obiect fizic, o sculptură, care va traduce această idee într-o formă fizică. Şi în al treilea rând, un model care va comunica noua direcţie de design Mazda către clienţi şi către lume.

În timp ce încercarea de a găsi o denumire pentru noua filosofie de design ar putea părea cea mai banală dintre cele trei, aceasta avea propriile provocări. „Designerii sunt inspiraţi de denumire, aşa că alegerea unui nume potrivit este extrem de importantă”, spune Ikuo Maeda. A durat un an până când echipa a reuşit să îşi adune ideile într-un singur cuvânt: KODO. Kodo se poate traduce drept „bătaie a inimii”, dar primul set de caractere a fost schimbat pentru a adăuga un alt nivel de semnificaţie: ideea de a insufla viaţă în ceva, de a-i da suflet. „Încă îmi amintesc cum am fost copleşit de emoţie atunci când am primit în sfârşit un nume potrivit”, îşi aminteşte Maeda.

Cu această viziune în minte, echipa de design a început să o transpună într-o formă fizică. Rezultatul a fost un obiect de design sau o sculptură care anticipează caracterul maşinii din care s-a inspirat: conceptul Shinari, care a fost prezentat la Salonul Auto din L.A. Numele evocă aspectul puternic, dar uşor, al oţelului sau al bambusului care este răsucit sau îndoit. În plus, termenul se referă la tensiunea elastică a unui corp viu care se pregăteşte să facă o mişcare rapidă şi bruscă. Shinari a fost adesea asemănat cu un ghepard pe cale să atace – o imagine care a fost o sursă de inspiraţie pentru multe dintre primele modele care urmează filosofia de design KODO.