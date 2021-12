Dacia Spring, prima maşină 100% electrică desemnată „Cel mai accesibil vechicul din Europa“ VIDEO

Este vorba de o premieră, deoarece este pentru prima oară în istoria de 21 de ani a prestigioasei competiţii când juriul AUTOBEST alege câştigător un vehicul 100% electric. Lansată la sfârşitul lunii martie a.c., Dacia Spring se bucură deja de mare succes în Europa, înregistrând până acum peste 43.000 de comenzi. Spring oferă o mobilitate 100% electrică oferind tot ceea ce este esenţial pentru clienţi (navigaţie, aer condiţionat, compatibilitate Apple Carplay şi Android Auto etc.) la un preţ fără egal în Europa.

Sub aspectul de SUV compact, vehiculul oferă un spaţiu interior record pentru segmentul mini, un motor electric eficient şi fiabil şi o autonomie de până la 305 kilometri (conform normei WLTP City – 230 kilometri conform normei WLTP Combined).

"Suntem foarte mândri că am câştigat premiul AUTOBEST 2022, un trofeu ce fonfirmă hotărârea Dacia de a oferi clienţilor ceea ce este cu adevărat util pentru ei. Simplu în utilizare şi accesibil, Spring este perfect adaptat epocii pe care o trăim”, a declarat pentru ”Adevărul” Denis Le Vot, CEO Dacia & LADA.

Alături de premiul Best Buy Car of Europe 2022, Dacia Spring a obţinut rezultate excelente la ECOBEST Challenge 2021, organizat de AUTOBEST în luna noiembrie: o autonomie de 221 kilometri in ciclu combinat (pentru o autonomie omologată WLTP de 230 km); o autonomie de 31 kilometri în condiţiile afişării unei rezerve de 0% pe tabloul de bord şi o eficienţă energetică de 8.25 km/kWh, cea mai bună din cele 15 vehicule testate.





