8 decembrie, ziua în care s-a născut Ștefan Hrușcă. 103 ani de la atentatul cu bombă din Parlamentul României VIDEO

Într-o zi de 8 decembrie s-au născut Ștefan Hrușcă și Ion Dragalina și au murit John Lennon, Marin Sorescu și Sinéad O'Connor.

1542: s-a născut Regina Maria Stuart a Scoției

Maria Stuart a fost regină a Scoției între 14 decembrie 1542 și 24 iulie 1567. A devenit regină când avea doar șase zile, după decesul tatălui său, Iacob al V-lea.

A fost forțată să renunțe la tron, abdicând în favoarea fiului său. Maria Stuart a fost omorâtă prin decapitare în Anglia, după o lungă încarcerare în diferite castele din Anglia și Scoția, fiind acuzată de conspirație și trădare împotriva verișoarei sale, Regina Elisabeta I a Angliei.

1860: s-a născut Ion Dragalina, general român

Ioan Dragalina a fost un general român, care a murit eroic în luptele din Valea Jiului în Primul Război Mondial.

Ca urmare a declanșării unei masive ofensive germane și austro-ungare în Valea Jiului (conduse de generalul Paul von Kneussl), în dimineața zilei de 11/24 octombrie 1916 generalul Dragalina primește ordin să se deplaseze la Craiova, unde este numit în funcția de comandant al Armatei I. Decide să ducă lupta în munți, stabilind începerea ofensivei la 14 octombrie.

În dimineața zilei de 12 octombrie 1916, generalul Dragalina ia o mașină, un șofer și doi ofițeri (colonelul Toma Dumitrescu și maiorul Constantin Miltiade) și pleacă personal în Valea Jiului, în recunoaștere, pentru a vorbi cu comandanții aflați în primele linii, deoarece legăturile cu unitățile înaintate erau întrerupte. Ajunge în primele linii și trece podul din apropierea Mănăstirii Lainici, unde s-a spo¬ve¬dit și s-a împărtășit.

La întoarcere, podul este cuprins într-un schimb de focuri. Mașina trece în viteză pe pod prin ploaia de gloanțe, dar câteva gloanțe își ating ținta. Generalul este rănit de două gloanțe în brațul stâng și în omoplat.

Mașina reușește să ajungă în tabăra română, iar Dragalina este transportat de urgență la postul sanitar din Gura Sadului, unde este bandajat, iar rana îi este curățată. Este dus apoi la Târgu Jiu și în aceeași zi la Craiova, unde doctorii constată că este necesară amputarea brațului.

Marele Cartier General ordonă printr-o telegramă ca generalul Dragalina să fie transportat de urgență la Spitalul Militar de la Palatul Regal din București. Generalul este urcat în tren, dar, din cauza aglomerației de pe calea ferată, rana i se infectează. Trenul ajunge la București abia în seara zilei de 13 octombrie; i se dezinfectează rana, i se scoate glonțul din omoplat, iar brațul îi este pus în ghips.

Pe patul de spital, regele Ferdinand I al României îi conferă Ordinul Mihai Viteazul. La 16 octombrie 1916, îi este amputat brațul stâng. Deși starea sa începuse să se îmbunătățească, spre seară se declanșează septicemia. Moare în seara zilei de 24 octombrie/9 noiembrie 1916, scrie wikipedia.

1920: a avut loc un atentat cu bombă din Senatul României

La 8 decembrie 1920, ora 14:45, o bombă explodează în clădirea Senatului. Atentatul e soldat cu trei morți, iar multe persoane din Parlamentul României sunt rănite. Pe lista celor care au fost ucise, ca urmare a exploziei „mașinii infernale“ din sala Senatului, sunt personalități cunoscute în acei ani. Dimitrie Greceanu (ministrul Justiției), Demetrie Radu (episcop al Eparhiei de Oradea Mare) și Spirea Gheorghiu (senator) și-au pierdut viața din cauza exploziei. Ultimul a agonizat mai multe ore înainte de a deceda la Spitalul Colțea. Printre cei grav răniți a fost Constantin Coandă, președintele Senatului.

Bomba, realizată de teroristul Max Goldstein, simpatizant comunist, cu ajutorul a doi comuniști, Leon Lichtblau și Saul Ozias, nu a avut efectul dorit. Goldstein voia un mare masacru în rândul clasei politice, după cum va explica în următorii ani.

1943: s-a născut Jim Morrison, solistul formației „The Doors"

James Douglas „Jim” Morrison a fost un cântăreț, compozitor și textier american, solistul vocal și liderul formației rock psihedelice The Doors. A studiat cinematografia la universitatea UCLA.

Când era copil, familia lui petrecea foarte multă vreme călătorind din cauza serviciului tatălui său, ofițer în Marina Militară. La sfârșitul anilor 1950 Morrison s-a stabilit în Alexandria, Virginia unde și-a încheiat și liceul. În 1964 s-a mutat pe coasta de vest, iar în 1966 a intrat la Universitatea Californiei din Los Angeles (UCLA).

Pasionat de literatură și filosofie, Morrison a scris versuri sub influența lui Arthur Rimbaud și William Blake. Pe când era student la UCLA el a început să ia diferite tipuri de narcotice, cum ar fi LSD.

În anul 1965 l-a cunoscut pe Ray Manzarek și împreună ei au format grupul rock The Doors. Din trupă au mai făcut parte John Densmore și Robby Krieger. Denumirea grupului provine de la un vers celebru al lui William Blake, „If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite” (română Dacă ușile percepției ar fi deschise/curățate, totul i-ar apărea omului așa cum este, infinit). Debutul discografic a avut loc 2 ani mai târziu cu albumul omonim, The Doors, apărut în 1967 sub egida editurii Elektra Records.

Morrison era văzut de fanii săi ca un fel de zeu sau lider spiritual; ca urmare și-a luat porecla de „Lizard King” (regele șopârlă).

1953: s-a născut Kim Basinger, actriță americană

Kimila Ann "Kim" Basinger este o actriță și cântăreață americană, fost fotomodel (n. 8 decembrie 1953, Athens, Georgia).

În 1970 este aleasă "Miss Georgia", după care a început în New York cariera ei de fotomodel. În paralel studiază artele dramatice, jucând pe scena unui teatru mic din cartierul newyorkez Greenwich Village. La Hollywood, Kim ajunge în 1976, unde se va căsători în 1980 cu Ron Snyder-Britton, și de care va divorța după 8 ani.

În 1983 a devenit faimoasă după ce a pozat goală pentru Playboy și în același an are primul rol important în filmul James Bond Never say never again, alături de Sean Connery. Este foarte apreciată de regizorul Barry Levinson, care o vrea în alte două filme:The man who loved woman (1983) și The natural alături de Robert Redford, pentru care primește o nominalizare la Globul de Aur, pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Împreună cu Mickey Rourke cucerește faima mondială cu filmul 9 1/2 Weeks lansat în 1986. În anul 1993, se căsătorește cu actorul Alec Baldwin, cu care are în 1995 o fiică, iar cariera de actriță va fi neglijată.

Revine pe marile ecrane în 1997, cu filmul L.A. Confidential, care-i aduce Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, Globul de Aur și premiul Screen Actors Guild Award. În anul 2002, joacă alături de Eminem în 8 Mile în regia lui Curtis Hanson. În același an se separă de Alec Baldwin și în următorii ani va urma o bătălie legală pentru custodia fiicei lor, Ireland Eliesse Baldwin.

1957: s-a născut Ștefan Hrușcă, solist vocal, instrumentist, compozitor român de muzică folk–pop

Ștefan Hrușcă s-a născut pe 8 decembrie 1957 în localitatea Ieud din Maramureș și este unul din cei mai apreciați interpreți români de folk. A sedus publicul cu emoționantele sale colinde pe care le interpretează într-un stil inconfundabil din 1981, când a debutat la Cenaclul Flacăra.

Din 1991 s-a stabilit la Toronto, în Canada, dar a continuat să vină în fiecare iarnă acasă, în România, pentru a ține concerte de Crăciun.

Într-un interviu acordat ziarului Adevărul în 2011, Ștefan Hrușcă vorbea despre hrana spirituală pe care o oferă prin cântecul său, despre latura spirituală a sărbătorii Crăciunului și fuga oamenilor după lucrurile materiale mai mult decât după cele spirituale. „Dacă vrei să petreci cu familia trebuie să-ţi umpli cămara, e adevărat. Dar cred că în ultima vreme se exagerează. ¬Mi-aduc aminte că, în copilărie, la Ieud, satul în care am văzut lumina zilei, ne bucuram cu foarte puţin. Era mai simplu pe-atunci, simţeai o bucurie mult mai mare pentru acel puţin pe care îl aveai pe masă. Te hrăneai cu bucurie, cu sinceritate, cu un cuvânt bun. Nu era fuga asta după lucrurile materiale. Da, sunt necesare, dar câteodată pare că vrem să epatăm cu asta. Cred că fiecare român ar trebui să simtă aşa cum o făceau străbunii noştri, pe vremuri: să fie mai curat, mai aplecat spre bine, spre frumos, spre firesc. Pe vremuri, ne mulţumeam cu puţin, acum am uitat să ne comportăm firesc... Nu ştiu dacă e bine ce se întâmplă azi cu omenirea”, spunea artistul, întrebat dacă românii mai sunt aplecaţi spre latura spirituală a acestei sărbători.

1966: s-a născut Sinéad O'Connor, cântăreață irlandeză

Cântăreața de origine irlandeză Sinead O'Connor a reușit să se impună în 1990 cu hit-ul „Nothing Compares 2 U", o piesă compusă de cântărețul Prince. Artista a avut în palmares zece albume, cel mai recent fiind „I'm Not Bossy, I'm the Boss” din anul 2014, conform People.

Cu toate că piesa a fost nominalizată la patru premii Grammy în anul 1991, ea a optat pentru boicotarea ceremoniei din acel an, spunând într-o scrisoare deschisă că Academia „recunoaște mai ales latura comercială a artei".

Copilăria lui O'Connor a fost zbuciumată. Părinții ei au divorțat, iar în anul 2012 ea a declarat pentru People că mama ei a abuzat-o psihologic și fizic și „a petrecut un timp bun încercând să-mi distrugă sistemul reproducător".

A fugit să locuiască cu tatăl ei la vârsta de 13 ani, dar, doi ani mai târziu, a fost trimisă la un centru pentru tinere „indisciplinate", pentru 18 luni, după ce a fost prinsă furând din magazine.

În anul 1987 a fost lansat albumul său de debut, iar în 1990, albumul „I Do Not Want What I Haven't Got” i-a adus faima la nivel internațional datorită piesei „Nothing Compares 2 U", care a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial în Billboard Music Awards în 1990.

În luna iunie a anului 2021, Sinead O'Connor a anunțat că se retrage din industria muzicală fiindcă se simte „obosită”.

1980: a murit John Lennon, cântăreț-compozitor, chitarist, activist britanic

John Winston Ono Lennon, numele la naștere John Winston Lennon, a fost compozitor, muzician, cântăreț, textier, activist și artist complex englez, unul din fondatorii trupei The Beatles.

În 1957, l-a cunoscut pe Paul McCartney şi împreună au pus bazele unei noi trupe, The Quarrymen. În 1958 intră în formaţie şi George Harrison, propus de McCartney, care fusese coleg cu el la Stockton Wood Road Primary School. Din necesitatea de a avea un baterist, a fost cooptat Pete Best.

După proba pe care au dat-o pentru înregistrarea unui disc cu Parlophone, producătorul artistic George Martin le-a sugerat un schimb de ritm şi de baterist. Membrii fondatori ai grupului au luat decizia să-l coopteze pe Ringo Starr (nume real Richard Starkey), pe atunci baterist al grupului Rory Storm, potrivit site-ului thefamouspeople.com, citat de Agerpres.

În 1961, trupa The Quarrymen îşi schimbă numele în The Beatles (inspirat din numele formaţiei lui Buddy Holly, Crickets/''Greierii''). S-a păstrat conceptul de ''insectă'' (beetle) şi a fost combinat cu conceptul muzical de bătaie a măsurii (beat), de la ritmul muzicii pe care o cântau.La 5 octombrie 1962, formaţia şi-a lansat discul de debut, cu single-urile ''Love Me Do'' pe partea A şi ''P.S. I Love You'' pe partea B. La 26 noiembrie 1963, Beatles a înregistrat al doilea disc, ''Please Please Me'', care a ajuns numărul doi în topul oficial al Marii Britanii. În decursul anului 1963, discurile formaţiei au ocupat locul întâi în topurile britanice. Numărul total al discurilor care se vânduseră în acel an, de două milioane şi jumătate, constituia un record în istoria muzicală a Marii Britanii.

Al treilea single, ''From Me to You'', a apărut în aprilie 1963, iar în august a apărut single-ul ''She Loves You'' (tirajul precomandat: 500.000 exemplare).

John Lennon a fost împuşcat mortal la vârsta de 40 de ani, în data de 8 decembrie 1980. Asasinul său, Mark Chapman, un tânăr instabil psihic, spunea că a auzit voci care i-au cerut să-l omoare pe Lennon pentru a deveni celebru.

1996: a murit Marin Sorescu, poet, prozator și dramaturg român

Marin Sorescu s-a născut pe 29 februarie 1936, în satul Bulzeşti din judeţul Dolj, în familia ţăranilor Ştefan şi Nicoliţa Sorescu, care au avut şase copii.

A studiat la Liceul „Fraţii Buzeşti“, însă, după ce mama lui a rămas văduvă, a ajuns la Şcoala Medie Militară din Predeal, după ce o comisie l-a recrutat pe baza faptului că era un elev silitor.

De la tatăl lui, căruia îi plăcea să scrie versuri, a moştenit pasiunea pentru cuvinte, la fel ca fraţii lui, Ion şi George. Ion Sorescu, mezinul familiei, a păstrat până la bătrâneţe amintiri despre fratele lui, care, pe lângă literatură, se refugia în pictură. În ciuda interesului pentru texte, Marin Sorescu a debutat relativ târziu, în 1964, la 28 ani, cu „Singur printre poeţi“, un volum de versuri.

Scriitorul a trăit până la 60 de ani, timp în care a publicat zeci de volume de poezii şi texte dramaturgice.

După debutul ca poet în reviste literare, s-a produs cel editorial cu parodiile din 'Singur printre poeţi' (1964), stilul său original impunându-se şi prin volumele de versuri publicate ulterior: 'Poeme' (antologie, 1965, Premiul Uniunii Scriitorilor din România), 'Moartea ceasului' (1966), 'Tinereţea lui Don Quijote' (1968), 'Tuşiţi' (1970), 'Suflete, bun la toate' (1972), 'La lilieci' (vol. I-V, 1973-1995; I - 1973, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru poezie, II - 1977, Premiul Academiei Române, III - 1980, IV - 1988, V - 1995), 'Astfel' (1973), 'Descântoteca' (1976), 'Sărbători itinerante' (1978), 'Fântâni în mare' (1982), 'Apă vie, apă moartă' (1987), 'Poezii alese de cenzură' (1991), 'Traversarea' (1994).

A murit în 1996 din cauza unei hepatite, într-un spital din Bucureşti.

2007: a murit Ioan Fiscuteanu, actor român

Ioan Fiscuteanu a fost un actor român de teatru și film, cunoscut pentru rolul său în pelicula „Moartea domnului Lăzărescu“ (2005), în regia lui Cristi Puiu.

Ioan Fiscuteanu s-a născut la data de 19 noiembrie 1937, în localitatea Sânmihaiu de Câmpie (județul Bistrița-Năsăud). A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București în anul 1962. Fiscuteanu a fost actor al Teatrului Național din Târgu-Mureș, unde a jucat în peste 60 de roluri.

2016: a murit Romulus Rusan, scriitor român

Romulus Rusan a fost director în cadrul Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei şi a condus Centrul Internaţional pentru Studiul Comunismului.

El s-a născut pe 13 martie 1935, la Alba Iulia. S-a implicat în construcţia Memorialului de la Sighet şi a coordonat colecţia de mărturii, iar zeci de cărţi ale rezistenţei l-au avut mentor şi editor. A fost căsătorit cu poeta şi scriitoarea Ana Blandiana.