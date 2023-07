16 iulie: Ziua în care a avut loc primul test nuclear din istoria umanității VIDEO

La 16 iulie 1940 s-a născut interpretul de muzică populară Tiberiu Ceia, iar în anul 1999 a murit John F. Kennedy Jr. În aceeași zi, dar în anul 2020, a murit actorul George Paul Avram.

16 iulie 1940: S-a născut interpretul de muzică populară Tiberiu Ceia

Născut la Timișoara, Tiberiu Ceia a început să cânte de la vârsta de doar cinci ani, însă a debutat în anul 1967 pe scena Operei din Timișoara. A studiat la Școala Tehnică Financiară timp de doi ani, ulterior alegând să urmeze Facultatea de Filologie din cadrul Universității din Timișoara.

A fost profesor de Limba și Literatura română, director de școală, director de Ansamblu artistic, redactor șef și director la Studioul TVR Timişoara.

Amintim câteva dintre piesele sale: „Frumoasă vecina noastră”, „Cruce albă de mesteacăn”, „Busuioc de prin Banat” și „Tot așa mă bate gândul”.

Interpretul de muzică populară a murit la 29 martie 2023.

16 iulie 1945: A avut loc primul test nuclear

La 16 iulie 1945 a avut loc primul test nuclear, la Alamogordo, în sudul New Mexico. Testul, denumit Trinity, a fost efectuat cu o bombă pe bază de plutoniu, considerată atât de ingineri, cât şi de oamenii de ştiinţă, mai complexă decât cea pe bază de uraniu.

16 iulie 1976: S-a născut prezentatorul TV Șerban Huidu

Șerban Huidu a devenit cunoscut datorită emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, pe care a prezentat-o alături de Mihai Găinușă. Acesta a absolvit Facultatea de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din Capitală.

În 1997, Șerban Huidu a început emisiunea „Cronica Cârcotașului” la Radio 21, iar în anul 2000 „Cronica Cârcotașilor” debuta pe micile ecrane.

16 iulie 1992: Prima ședință a CNA

În luna iulie a anului 1992 s-a desfășurat prima ședință a Consiliului Național al Audiovizualului, unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale.

În cadrul acestei ședințe a fost ales președinte Titu Raveica.

16 iulie 1999: A murit John F. Kennedy Jr.

Născut la 25 noiembrie 1960, John F. Kennedy Jr., fiul președintelui John F. Kennedy, a murit la vârsta de doar 38 de ani după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbușit în Atlantic.

Acesta era însoțit de soția Carolyn Bessette și cumnata sa, Lauren Bessette. John F. Kennedy pilota aeronava care avea să-i ducă la nunta verișorului său, Rory Kennedy, însă a dispărut fără urmă. Trupurile lor au fost găsite de scafandri pe fundul Atlanticului la 5 zile după ce aeronava a dispărut.

16 iulie 2012: A murit fondatorul trupei Deep Purple, Jon Lord

Născut la 9 iunie 1941, Jon Lord a colaborat pe parcursul carierei sale cu alte trupe, precum Whitesnake și Paice, Ashton & Lord. Acesta a fost o prezență constantă în Deep Purple până în anul 2002, când a părăsit definitiv trupa.

În plus, Lord a fost coautor al multor piese de succes ale formației britanice, inclusiv al hitului „Smoke On The Water“. De asemenea, formația a fost inclusă în Cartea Recordurilor la categoria „Cea mai zgomotoasă trupă din lume”. Cea mai cunoscută compoziţie a artistului britanic a fost „Concerto for Group and Orchestra", care a fost interpretată pentru prima oară la Royal Albert Hall în 1969.

În anul 2009, Jon Lord a concertat la București.

16 iulie 2020: A murit actorul George Paul Avram

Născut la 31 martie 1940, George Paul Avram a devenit cunoscut datorită rolului interpretat în serialul de televiziune „Toate pânzele sus”. Actorul a fost nevoit să părăsească țara în anul 1987 din pricina unor represalii la care a fost supus de un director din cadrul Ministerului Culturii, însă s-a întors în România în anul 2005.

Din filmografia sa amintim: „Actorul și sălbaticii”, „Aurel Vlaicu”, „Nea Mărin miliardar”, „Mitică Popescu” și „Restul e tăcere”.