Șerban Huidu, despre reușita copilului-minune de la Românii au talent: „Nu este un motiv de laudă. Mi se pare îngrozitor...”

Rareș Prisacariu, copilul care a divizat Internetul și uimit la fiecare apariție TV, continuă să provoace controverse și după ce a devenit câștigătorul sezonului 13 „Românii au talent”.

Realizatorul TV Șerban Huidu a vorbit pe pagina sa, serbanhuidu.ro, despre exploatarea copiilor, într-o postare în care a atras atenția că „asupra multor copii se revarsă frustrările si neîmplinirile părinților”.

„Puștiul a câștigat. Qed. Copilăria a murit îngropată în discursuri patriotarde utopice… Nu e treaba unui copil inocent să tragă de mânecă societatea bolnavă. E doar împotriva firii. Cetățeni, gândiți! Am fost întotdeauna impresionat de emisiunea fanion a Protv-ului, Românii au talent. De la producție și până la alegerea subiectelor. E drept că sunt și probleme, dar pentru asta sunt cârcotașii. Îmi pare rău că nu au reușit sa îl țină pe Călinescu acolo. Și îmi mai pare râu pentru niște variante nefericite alese ca jurați. Astăzi vom vorbi despre cu totul altceva. Alegerea concurenților”, a spus Șerban Huidu.

„În anii 50, în Belgia încă erau oameni negri închiși la Zoo”

Mesajul lui Șerban Huidu este adresat publicului care a apreciat prezența copilului la Show (public care a și decis, prin vot, ca în acest sezon „Românii au talent”, marele premiu, în valoare de 120.000 de euro să meargă la Rareș Prisacariu), dar mai ales celebrei emisiuni.

„Nu de puține ori, emisiunile care se bazează pe talent, aleg să aducă în fața publicului copii. E adevărat că inocența lor înduioșează, dar a te folosi de copii pentru a face rost de audiență și implicit de bani în 2023 este strigător la cer. Este ca și momentul, păstrând proportiile, când în anii 50 în Belgia încă erau oameni negri închiși la Zoo. Și mai al dracu e, că nimeni nu are o opinie normală despre acest subiect. Ultima ispravă a protv-ului m-a făcut să scriu despre asta. Știu ca toți patriotarzii și cei care se regăsesc în această cruzime mă vor înjura. Sunt obișnuit”, a mai spus Huidu.

„Nu putem lăsa asta să se întâmple”

Șerban Huidu se alătură multelor voci care au făcut discordanță cu cele care l-au felicitat pe micuț și pe părinții care l-au susținut și l-au ajutat să ajungă până în acest punct.

„Suntem părinti, suntem oameni și nu putem lăsa asta să se întâmple, ca și cum ar fi încă un lucru normal. Multe dintre vedetele de azi își exploatează odraslele proprii pe rețelele lui pește. Nici asta nu e un lucru normal. Și am să spun, de câte ori voi avea ocazia, că nu fac deloc bine ce fac. Povestea începe acum câteva săptămâni cu Rareș. Un băiețel din Botoșani a recitat la Virgil Ianțu în emisiune, niște versuri din Eminescu. Toată lumea a explodat spunând că ce nemaipomenit e puștiul. Și da, are putere de memorare și o mimică excelentă. Dar e un copil oameni buni. E un copil de nici 7 ani expus la o televiziune, în mii de articole etc”, a explicat realizatorul TV.

„Exploatarea lui si moartea copilăriei sunt de condamnat”

Rareș Prisacariu a uimit cu uriașa sa capacitate de memorare - poezii de Eminescu, dar și proză sau monologuri - și dă adevărate lecții de patriotism. Este pasionat de lectură, a citit până acum peste 200 de cărți, dar, în aceeași măsură, îi place actoria pe care o studiază la Școala Populară de Artă din Botoșani. Tocmai aici Șerban Huidu spune că ar fi o problemă.

„Rareș nu este un motiv de laudă. Este expresia neputinței noastre de a ne găsi adevarați lideri nepopuliști cu carismă și convingători. Nu un baiețel care și-a sacrificat copilăria învățând versuri patriotice, reprezintă viitorul. Nici încercarea jalnică de a îl exploata. Viitorul îl reprezintă puterea tinerilor de a discerne, puterea liberului arbitru, puterea unui sistem de valori care să îi facă oameni buni și mai ales corecți. Asta nu se învață pe dinafară peste noapte, memorând și recitând niște versuri pe care nici nu le întelege un copil de 7 ani. M-am uitat atent la toate înregistrările. La 7 ani să citești 200 de cărți și să le memorezi? E un talent, dar exploatarea lui si moartea copilăriei sunt de condamnat”, a mai scris Șerban Huidu.

„Asupra multor copii se revarsă frustrările si neîmplinirile părinților”

Huidu a încheiat cu câteva sfaturi pentru părinți, în general:

„În concluzie: performanța în orice domeniu vine la pachet cu sacrificii. De la gimnastică la matematică, de la înot la fizică cuantică (...). Din păcate, asupra multor copii se revarsă frustrările și neîmplinirile părinților. Cred sincer că această formă de presiune trebuie să înceteze. Și cred că datoria părinților este tocmai aceea de a îndruma, asculta, încuraja copilul. Sistemul de valori de care vorbeam nu poate să apară peste noapte. El are nevoie de timp, înțelegere, înțelepciune și dragoste pentru a se naște”.