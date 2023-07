7 iulie: 18 ani de la atentatele teroriste care au zguduit Londra. Zeci de oameni au murit

Ziua mondială a ciocolatei se sărbătorește în fiecare an, în data de 7 iulie. În aceeași zi, dar în 1881, la Roma apare prima poveste despre „Aventurile lui Pinocchio”. Tot pe 7 iunie, dar în 1922 s-a născut designerul francez Pierre Cardin, iar un an mai târziu, regizorul de teatru și film Liviu Ciulei.

1881: La Roma apare prima poveste despre „Aventurile lui Pinocchio”, scrisă de Carlo Collodi.

Pe 7 iulie, 1881, apare la Roma, pentru prima dată, povestea despre „Aventurile lui Pinocchio”. Aceasta este o carte dedicată copiilor și a fost scrisă de Carlo Collodi.

Toată lumea cunoaște povestea lui Pinocchio, care este un băiețel din lemn sculptat de tâmplarul Geppeto și adus la viață de Zâna Azurie. Visul marionetei este să devină un băiat adevărat, lucru care se și întâmplă în final.

7 iulie 1922 - S-a născut designerul francez de modă Pierre Cardin

Pierre Cardin (n. 2 iulie 1922, Sant'Andrea di Barbarana⁠, San Biagio di Callalta, Veneto, Italia – d. 29 decembrie 2020, Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, Franța) a fost un creator de modă și om de afaceri francez.

Cardin este cunoscut pentru stilul lui avangardist și pentru designul „space age". El prefera formele și motivele geometrice, ignorând deseori formele feminine. El a avansat ideea de modă unisex, experimentând, deseori, dar nu întotdeauna cu succes. Pierre Cardin a creat „bubble dress” în anul 1954.

Designerul de modă Pierre Cardin a murit la vârsta de 98 de ani.

7 iulie 1923 - S-a născut regizorul de teatru și film, scenograful, actorul şi arhitectul român Liviu Ciulei

Liviu Ciulei (n. 7 iulie 1923, București, România – d. 25 octombrie 2011, München, Germania) a fost regizor, actor, scenograf, arhitect și profesor universitar român.

A studiat teatrul la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București (1946) si arhitectura (1949).

A debutat ca actor în 1945, ulterior s-a alăturat echipei Teatrului Municipal din București care mai târziu se va numi Teatrul Bulandra din București, unde a debutat ca regizor în 1957.

A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra, pana in 1974, de unde a fost îndepărtat de cenzura comunistă în urma scandalului cu premiera „Revizorul”, montată de Lucian Pintilie. Sub conducerea sa, Teatrul Bulandra devenise cea mai importantă instituție teatrală a vremii, nu doar în România, acolo lucrând practic în același timp, marii regizori de teatru David Esrig, Lucian Pintilie, Radu Penciulescu.

A părăsit România în anul 1980 și a lucrat în multe țări din Europa, America de Nord, Australia. A fost director artistic al teatrului Tyrone Guthrie din Minneapolis , Minnesota 1986, (Statele Unite), iar din 1986 profesor de teatru la Columbia University si New York University, in orasul New York . S-a întors în țară după 1989, regizând o serie de piese celebre.

A fost numit Director de Onoare al Teatrului Bulandra. Ca arhitect, în afara scenografiilor majorității pieselor regizate de el, Liviu Ciulei a contribuit la reconstrucția auditoriului Teatrului Bulandra, precum și a altor teatre. A fost căsătorit cu marea actriță Clody Bertola și cu jurnalista Helga Reiter. Este tatăl regizorului Thomas Ciulei .

1930 - A murit scriitorul britanic Sir Arthur Conan Doyle, părintele celebrului detectiv Sherlock Holmes

Sir Arthur Conan Doyle (n. 22 mai 1859 – d. 7 iulie 1930) a fost un romancier britanic, celebru pentru crearea personajului Sherlock Holmes – primul detectiv care apare într-o serie de romane polițiste.

În afara acestora, Sir Arthur Conan Doyle a fost autorul a numeroase povestiri știintifico-fantastice, romane istorice, piese de teatru, romane de dragoste, poezie și texte inspirate direct din realitate (non-fiction).

7 iulie 1940 - S-a născut muzicianul Ringo Starr (Richard Starkey), membru al legendarei formații The Beatles

Ringo Starr (n. Richard Starkey, 7 iulie 1940, Liverpool, Anglia) este un muzician britanic. A fost vocalist, baterist și compozitor, membru al legendarei formații The Beatles.

De asemenea, a fost narator al primelor două sezoane (1984-1986) din serialul pentru copii „Locomotiva Thomas și prietenii săi”.

Ringo Starr ramane celebru pentru cuvintele: „I like Beethoven, especially the poems.” (Îmi place Beethoven, mai ales poeziile lui).

1988 - A murit poetul Mihail Cruceanu

Mihail Cruceanu s-a născut la Iaşi pe 13 decembrie 1887. Şi-a luat bacalaureatul la Liceul „Sf. Sava” din Bucureşti (1906). Tot la Bucureşti şi-a luat licenţa în Drept (1911), precum şi licenţa în Litere (1913), indică „Dicţionarul general al literaturii române” apărut sub egida Academiei Române (Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004).

Încă de când era elev a frecventat cenaclul lui Al. Macedonski, iar ulterior s-a apropiat de cercul lui Ovid Densuşianu.

A fost avocat la Târgu Jiu şi profesor la Alexandria, Craiova, Râmnicu Vâlcea. După august 1944 a fost numit inspector general în Ministerul Învăţământului şi în alte comitete şi comisii. A debutat cu versuri în „Revista literară” (1904), iar editorial cu volumul „Spre Cetatea zorilor” (1912). A colaborat la „Vieaţa nouă”, „Sărbătoarea eroilor”, „Versuri şi proză”, „Revista celorlalţi”, „Rampa”, „Conservatorul”, „Insula”, „Adevărul literar”, „Facla”, „Românul”, „Zorile”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Luceafărul”, „Viaţa românească”, „România literară” etc.

În 1949 devine profesor la Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti; preşedinte al filialei bucureştene a Societăţii de Ştiinţe Filologice. Rămâne activ şi după pensionare, în 1957, îşi reeditează poezia şi proza, dă numeroase interviuri, colaborează la diverse publicaţii cu articole şi însemnări memorialistice. Poezia sa este de factură simbolistă.

Amintim dintre volumele sale: „Altare nouă” (1915), „Fericirea celorlalţi” (1920), „Povestiri pentru tine” (1924), „Lauda vieţii” (1945), „Poezii alese” (1957), „Versuri” (1967), „Pălării şi capete” (1972), „Poeme alese” (1974).

A scris şi interesante evocări memorialistice - „De vorbă cu trecutul... „ (1973). A tradus din Alphonse Daudet („Scrisori din moara mea”). A murit la Bucureşti.

2005 - O serie de patru explozii de natură teroristă zguduie sistemul de transport din Londra

Au fost uciși 56 de oameni (inclusiv cei patru atentatori) și peste 700 au fost răniți.

Pe 7 iulie 2005 la ora locală 08:49 (07:49 UTC), o serie de explozii a lovit sistemul de transport din Londra pe fondul aglomerației de la orele de vârf ale dimineții.

BBC a anunțat că au avut loc patru explozii. Inițial, buletinele de știri anunțau existența a unui număr de șapte explozii dar se pare că această greșeală a fost cauzată de pasagerii care ieșeau din mai multe stații.

Principală ipoteză este aceea a unor atacuri premeditate cu bombă, puse la cale de o grupare teroristă.

Comisarul serviciului metropolitan de poliție Sir Ian Blair a declarat că exploziile au fost probabil rezultatul unui „atac terorist major”, dar nu a dorit să speculeze asupra implicării unei anumite organizații teroriste.

Atacurile au avut loc în momentul în care Regatul Unit găzduia summitul G8 de la Gleneagles (Scoția), la o zi după câștigarea de către Londra a dreptului de organizare a Jocurilor celei de-a XXX-a Olimpiade și în timpul procesului lui Abu Hamza al-Masri.

Incidentele au condus la imediata evacuare a stațiilor metroului londonez și la închiderea rețelei. Străzile din apropierea stațiilor au fost închise.

Trenurile aflate pe magistrale spre stațiile Euston, Paddington, Liverpool Street și King’s Cross au fost conduse în afara orașului. Rețeaua de transport în comun cu autobuzul a fost închisă în zona centrală.

Exploziile par să fi fost plănuite pentru a coincide cu prima zi de lucru a celui de-al 31-lea summit G8.

În schimb, este puțin probabil ca acestea să fi fost un răspuns la desemnarea Londrei ca oraș organizator al Jocurilor Olimpice, deoarece astfel de atentate necesită o bună planificare iar neașteptata victorie a Londrei a fost anunțată doar cu o zi înainte.

7 iulie 2015 - A murit Angela Ciochină, interpretă de muzică ușoară (n. 1955)

Angela Ciochină (n. 17 aprilie 1955, comuna Urecheni, județul Neamț – d. 7 iulie 2015, București) a fost o solistă vocală, compozitoare și profesoară de canto.

Angela Ciochină a fost fată de preot și a absolvit conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București (1974-78) fiind colegă de generație cu regretata Mihaela Runceanu. A studiat cu profesorii Petre Brâncuși (teoria muzicii), Victor Giuleanu (teorie și solfegii) și Carmen Petra-Basacopol.

Imediat după terminarea facultății a fost angajată la Ansamblul „Doina” al Armatei. A întreprins turnee în țară cu Ansamblul artistic al UTC (1975-81) și cu Ansamblul „Doina” al Armatei (1978-81).

De asemenea a concertat și în străinătate în țări precum Bulgaria, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Grecia și Turcia. A lansat câteva șlagăre de mare succes cum ar fi: „Ești numai tu” (repertoriu internațional), „Odată cu cîntecul" (George Grigoriu), „Am vrut” (Dan Stoian), „Salcâmul de pe strada mea” (Cornel Fugaru), „Un copil” (Jolt Kerestely), „Marea mea" (Horia Moculescu), „Salcia” (Muzica: Horia Moculescu. Piesa i-a fost încredințată Angelei după plecarea din țară a Mihaelei Mihai).

Un mare succes al carierei sale a fost albumul „Drumuri paralele” (Electrecord, 1985) cu piese compuse de Victor Socaciu. S-a retras din muzică la sfârșitul anilor'80.

Angela Ciochină a fost și o apreciată profesoară de canto. În 2007, după decesul tatălui ei, Angela Ciochină s-a reîntors în comuna natală Urecheni din județul Neamț. Ea suferea de ciroză hepatică și a fost găsită moartă în locuința sa în dimineața zilei de marți 7 iulie 2015.