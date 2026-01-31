Video Care este capacitatea care te face rezilient pe piața muncii în vremuri de criză. Explică, Viorel Panaite, expert în leadership development

La Interviurile Adevărul, Viorel Panaite, expert în leadership development detaliază despre capacitatea care te face rezilient și te ajută să găsești sensul și claritatea.

Într-o lume unde schimbările sociale și economice sunt rapide, iar inteligența artificială (AI) pune noi provocări pe piața muncii, o competență devine esențială.

Indiferent dacă lucrezi la stat sau privat, în organizații mari sau mici, oricine poate deveni mai rezilient și adaptabil prin dezvoltare personală sau self leadership. Este o aptitudine utilă atât în vremuri bune, cât și dificile, pentru că îți oferă claritate, autonomie și încredere în propriile forțe.

Află cum să evoluezi și să răspunzi eficient provocărilor, inclusiv celor aduse de tehnologie