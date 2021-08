Zidul construit în mandatul lui Donald Trump la graniţa cu Mexicul s-a deteriorat deja. Care este motivul

Agenţi vamali şi de pază a frontierelor SUA au confirmat, potrivit ziarului The Tucson Sentinel, că inundaţiile „istorice” la frontiera Statelor Unite cu Mexicul sunt la originea acestor distrugeri, între care mai multe porţi metalice larg deschise scoase din balamalele lor, iar în unele cazuri împotmolite în noroi şi în moloz, transmite Agerpres.

Ploile musonice au provocat inundaţii severe în regiune în ultimele zile, ameninţând să depăşească recordul precipitaţiilor din 1964.

Conform site-ului Gizmodo, prejudicii importante au fost cauzate zidului de frontieră, ale cărui costuri se ridică la mai multe miliarde de dolari, în zona San Bernardino Ranch, situată între Douglas, Arizona şi San Bernardino Wildlife Refuge.

And new news update from our Wall Correspondent. Donald Trump's 'tremendous' new wall (not paid by Mexico) is already crumbling. Those were your tax dollars, confiscated from the military to waste on this silliness. Have a nice day https://t.co/fX3VrsKyQm pic.twitter.com/Xrw6yU6TW0