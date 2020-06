VIDEO Recompensă de 10.000 de dolari pentru găsirea celor care au incendiat restaurantul din Atlanta, unde un bărbat de culoare a fost împuşcat mortal de poliţişti

Restaurantul de tip fast-food a fost incendiat sâmbătă noapte, în timpul manifestaţiilor care au izbucnit după uciderea lui Brooks, care a fost împuşcat mortal de către un ofiţer în timp ce încerca să se opună arestării.

Acum, poliţia din Atlanta oferă o recompensă de 10.000 de dolari pentru prinderea unei femei mascate care a incendiat restaurantul unde s-a produs teribilul incident.

În timp ce manifestanţii din Atlanta au ieşit în stradă şi au scandat ca ofiţerii din cazul Brooks să fie condamnaţi, restaurantul a fost cuprins flăcări. Poliţia a anunţat că îi caută pe cei responsabili de incendiu, inclusiv o femeie care „încerca să-şi ascundă identitatea”. Departamentul de poliţie a postat pe social media fotografii cu o tânără albă care purta o şapcă de baseball neagră şi mască, precum şi un videoclip filmat de un protestatar în care femeia pare că înteţeşte flăcările.

Vineri noapte, Rayshard Brooks, un bărbat de culoare de 27 de ani, a fost împuşcat mortal în timpul unei arestări în parcarea unui restaurant drive-in din Atlanta, capitala statului american Georgia. Incidentul a avut loc pe fondul protestelor naţionale şi internaţionale împotriva nedreptăţii rasiale şi a brutalităţii forţelor de ordine, generate de moartea lui George Floyd, un bărbat afro-american, aflat în custodia poliţiei Minneapolis.

I had to get this footage cause the media will make it seem like we burned this shit down #AtlantaProtest pic.twitter.com/mGi8kAYqUw