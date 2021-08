Originile pandemiei de COVID-19: Joe Biden acuză China că ascunde „informaţii cruciale”. Reacţia Beijingului

„Informaţii cruciale cu privire la originile pandemiei există în China şi, cu toate acestea, de la început, oficialii guvernamentali din China acţionează pentru a împiedica accesul anchetatorilor internaţionali şi al actorilor globali din domeniul sănătăţii publice”, scrie Biden într-un comunicat.

Reacţia lui Biden vine după primirea unui raport din partea serviciilor secrete americane cu privire la originile pandemiei de COVID-19.

În mai, liderul de la Casa Albă a cerut serviciilor secrete americane să îşi „dubleze eforturile” şi să afle în 90 de zile originile pandemiei de COVID-19.

Raportul a fost predat săptămâna această. Coronavirusul care a cauzat COVID-19 nu a fost dezvoltat „ca armă biologică” şi „probabil” nu a fost „conceput genetic”, se arată într-un rezumat al raportului făcut public.

Însă serviciile secrete americane sunt împărţite între ipoteza unui prim caz cauzat de o expunere naturală la un animal infectat şi cea a unei infectări rezultate în urma unui accident de laborator.

Patru agenţii de informaţii şi Consiliul Naţional de Informaţii estimează, cu „un grad scăzut de încredere”, că teza provenienţei de la un animal este cea mai „probabilă”.

Totuşi, o altă agenţie de informaţii apreciază, cu „un nivel moderat de încredere”, că trebuie privilegiată teza unei scurgeri dintr-un laborator, care s-ar fi produs, „probabil”, prin experimente, manipularea animalelor sau a unor probe de către Institutul de virusologie din Wuhan.

Serviciile secrete americane s-au declarat „neputincioase să ofere o explicaţie mai precisă” în cazul apariţiei COVID-19 în absenţa unor „informaţii noi” din partea Chinei.

„Până în prezent, China continuă să respingă apelurile la transparenţă şi să ascundă informaţii, în condiţiile în care bilanţul acestei pandemii continuă să crească”, subliniază Joe Biden.

Regimul comunist de la Beijing a reacţionat prin intermediul ambasadei sale la Washington, acuzând serviciile secrete americane de „manipulare politică”.

„Raportul comunităţii de informaţii se fondează pe prezumţia de vinovăţie a Chinei, iar toate acestea pentru a o face ţap ispăşitor”, a insinuat misiunea diplomatică chineză.

Presiunile s-au înteţit asupra Chinei pentru a da dovadă de transparenţă în ancheta asupra originilor COVID-19, însă Beijingul respinge orice nouă investigaţie.

Spre nemulţumirea Beijingului, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a înfiinţat un nou grup - International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens - pentru a stabili originile coronavirusului SARS-CoV-2, care a provocat boala COVID-19.

Izbucnită în decembrie 2019, pandemia de COVID-19 a provocat până acum moartea a peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume.