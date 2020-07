Manifestanţi anticomunişti au sărbătorit închiderea consulatului chinez de la Houston. Ei au îndemnat la „recucerirea Chinei” în propria ţară

Manifestanţi anticomunişti sărbătoresc închiderea Consulatului Chinei la Houston

Aproximativ 100 de manifestanţi au denunţat Partidul Comunist Chine (PCC, unic) şi i-au îndemnat vineri pe membrii consulatului să se întoarcă în ţară şi ”să recucerească” China, în timp ce aceştia îşi încărcau lucrurile în camioane închiriate.

Fun times at the Houston Consulate as pro-American Chinese protesters chant slogans as the CCP clears out of the building.